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Saturnus’ IJzige Maan: Ideale Plek voor Kolonisatie en Rustpauze in Diepe Ruimte, zegt NASA

van Dalen Eva

juli 25, 2026

Saturn’s icy moon ideal place to settle, establish rest stop for trips into deep space: NASA
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