Deze veelgebruikte vrij verkrijgbare medicijnen stimuleren antibioticaresistentie: onderzoek

Meer dan vier op de tien ouderen gebruiken vijf of meer voorgeschreven medicijnen – een fenomeen dat bekend staat als polyfarmacie, blijkt uit onderzoek.

Deze praktijk vergroot het risico op verslaving en medicatiefouten, zoals het innemen van de verkeerde dosering of het overslaan van doses. Mogelijke gevolgen zijn ziekenhuisopname, mentale achteruitgang en pijnlijke valpartijen.

Een nieuw rapport waarschuwt voor een ander mogelijk gevolg – bacteriële infecties die moeilijker te behandelen zijn.

Een team van de Universiteit van Zuid-Australië testte negen veelgebruikte medicijnen in verpleeghuizen en ontdekte dat twee gangbare pijnstillers bacteriën helpen resistenter te worden tegen antibiotica – vooral wanneer ze samen worden ingenomen.

“Antibiotica zijn al lang essentieel bij de behandeling van infectieziekten, maar hun wijdverbreide overmatig gebruik en misbruik hebben geleid tot een wereldwijde toename van antibioticaresistente bacteriën,” zei Rietie Venter, universitair hoofddocent aan de UniSA en hoofdonderzoeker van de studie.

“Dit is vooral een probleem in woonzorgcentra, waar oudere mensen vaker meerdere medicijnen voorgeschreven krijgen – niet alleen antibiotica, maar ook middelen tegen pijn, slaap of bloeddruk – wat een ideale broedplaats vormt voor darmbacteriën om resistent te worden tegen antibiotica.”

Antibioticaresistente infecties dragen bij aan een geschatte 4,95 miljoen sterfgevallen wereldwijd elk jaar.

Het team van Venter beoordeelde de vrij verkrijgbare pijnstillers ibuprofen en paracetamol, het ontstekingsremmende middel diclofenac, het diureticum furosemide, het diabetesmedicijn metformine, de statine atorvastatine, het opioïde tramadol, het kalmerende temazepam en het decongestivum pseudo-efedrine.

De onderzoekers onderzochten wat er gebeurt wanneer bacteriën worden blootgesteld aan deze niet-antibiotische middelen en het antibioticum ciprofloxacine – een krachtig medicijn dat wordt gebruikt om bacteriële infecties in de luchtwegen, urinewegen en het maagdarmkanaal en andere delen van het lichaam te behandelen.

Ze ontdekten dat de E. coli meer genetische mutaties ontwikkelden die snellere groei en antibioticaresistentie bevorderen wanneer blootgesteld aan ciprofloxacine, ibuprofen en paracetamol dan wanneer alleen blootgesteld aan ciprofloxacine.

“Het is zorgwekkend dat de bacteriën niet alleen resistent waren tegen het antibioticum ciprofloxacine, maar dat er ook een toegenomen resistentie werd waargenomen tegen meerdere andere antibiotica uit verschillende klassen,” zei Venter.

“We hebben ook de genetische mechanismen achter deze resistentie onthuld,” voegde ze eraan toe, “waarbij ibuprofen en [paracetamol] beide de verdediging van de bacteriën activeerden om antibiotica uit te stoten en ze minder effectief te maken.”

Ibuprofen (merknamen: Advil en Motrin) en paracetamol (Tylenol) zijn enorm populair omdat ze zijn ontworpen om koorts, pijntjes en lichte pijn te verminderen.

Venter ontmoedigt hun gebruik niet, maar raadt consumenten aan “meer bedachtzaam te zijn over hoe ze interageren met antibiotica.”

“Antibioticaresistentie gaat niet alleen meer over antibiotica,” zei ze.

“Deze studie is een duidelijke herinnering dat we de risico’s van het gebruik van meerdere medicijnen zorgvuldig moeten overwegen – vooral in de ouderenzorg, waar bewoners vaak een mix van langdurige behandelingen voorgeschreven krijgen.”

De bevindingen zijn deze week gepubliceerd in het tijdschrift Antimicrobials and Resistance.

De onderzoekers roepen op tot aanvullende studies over hoe geneesmiddelinteracties de effectiviteit van antibiotica kunnen verminderen.