Topverhalen week 29: Monumental verovert VS, Mispromoties onthuld, Nederlandse quantumtriomfen!

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor je uitgekozen. Deze editie bespreken we onder andere hoe Monumental miljoenen vergaart voor uitbreiding naar de VS, waarom een promotie tot manager niet altijd voordelig is, en de cruciale beslissing waarmee Volkswagen-ceo Oliver Blume wordt geconfronteerd.

Monumental’s Metselrobot Verzamelt Miljoenen voor Amerikaanse Expansie

De start-up Monumental uit Amsterdam heeft een investering van 32 miljoen dollar binnengehaald van Khosla Ventures, een investeerder uit Silicon Valley. Na vele projecten in Nederland te hebben uitgevoerd, is de met AI aangedreven metselrobot nu klaar om de markten in Engeland en de Verenigde Staten te betreden. De oprichters geloven dat robotica de volgende grote golf in AI technologie is.

Waarom moet je dit lezen? Verslaggever Philip Bueters van MT/Sprout laat zien hoe deze Nederlandse deeptech start-up een oplossing biedt voor een van de grootste personeelstekorten in de bouwsector. Het is een prachtig voorbeeld van hoe AI de fysieke wereld kan domineren en de kracht van continue innovatie.

Lees hier: Monumental’s Metselrobot, met 32 miljoen uit Silicon Valley, klaar om de Amerikaanse markt te veroveren

Nederland Speelt Stilzwijgend een Toprol in de Quantumwereld

Quix Quantum heeft als eerste Nederlandse bedrijf een volledige quantumcomputer geleverd. Dit bewijst dat Nederland internationaal een aanzienlijk grotere invloed heeft op de quantumtechnologie dan vaak wordt aangenomen. Van chips en testapparatuur tot beveiligingstechnologieën, zes bedrijven zijn bezig met het opbouwen van een nieuwe strategische industrie.

Waarom moet je dit lezen? Wilke Wittebrood licht de belangrijkste Nederlandse spelers in de quantumtechnologie uit en bespreekt waarom Nederland een unieke positie inneemt. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat zonder adequate investeringen, Nederland zijn voorsprong kan verliezen.

Lees hier: Nederland als quantummacht: Ontmoet de 6 Nederlandse quantumtoppers

Welke Zakelijke Boeken Neem Jij Mee Deze Zomer?

Van Elon Musk en belastingen voor miljardairs tot innovatie en leiderschap: de zomer is het perfecte moment om afstand te nemen en nieuwe ideeën op te doen. MT/Sprout heeft zeven inspirerende management- en zakelijke boeken geselecteerd die tot nadenken stemmen.

Waarom moet je dit lezen? Karin Swiers heeft zowel nationale als internationale boekenlijsten doorgenomen en komt met een gevarieerde selectie voor ondernemers en leiders die tijdens hun vakantie verder willen kijken dan de dagelijkse beslommeringen.

Lees hier: Van Musk tot miljardairsbelasting: 7 zakelijke boeken voor op je zomerleeslijst

Volkswagen-ceo Oliver Blume Geconfronteerd met Zijn Grootste Uitdaging

Volkswagen moet diep snijden in de kosten om de strijd aan te kunnen gaan met Chinese automakers en Tesla. Het kan zijn dat er uiteindelijk 100.000 banen verdwijnen. Onder het kalm ogende oppervlak van ceo Oliver Blume schuilt een leider die niet bang is om met tradities te breken.

Waarom moet je dit lezen? Karin Swiers tekent een gedetailleerd portret van de man die belast is met het leiden van een van Europa’s belangrijkste industriële concerns door de grootste transformatie in zijn geschiedenis.

Lees hier: De sympathieke CEO van Volkswagen, Oliver Blume, staat voor de moeilijkste beslissing van zijn carrière

Niet Elke Promotie tot Manager Betekent Vooruitgang

Hoewel een leidinggevende functie vaak als de logische volgende carrièrestap wordt gezien, is het niet altijd de geschikte rol voor iedereen. HR-strateeg Kirsten de Roo benadrukt dat een succesvolle carrière begint met zelfkennis, niet zomaar een promotie.

Waarom moet je dit lezen? Een uitdagend artikel dat een hardnekkige carrièremythe ontkracht. De Roo belicht waarom organisaties te vaak hun beste vakmensen promoten en welke vragen men zichzelf eigenlijk eerst zou moeten stellen.

Lees hier: Te snel instemmen met een managementrol kan problemen opleveren

Nederlandse Chip Reist Dit Jaar Nog Naar de Achterkant van de Maan

De Amsterdamse start-up Innoseis heeft een bewegingssensor ontwikkeld die tienduizend keer nauwkeuriger is dan die in smartphones. Later dit jaar zal deze technologie meereizen naar de achterkant van de maan, terwijl het bedrijf ook werkt aan toepassingen voor infrastructuur, satellieten en zelfrijdende voertuigen.

Waarom moet je dit lezen? Philip Bueters beschrijft het boeiende verhaal van een Nederlandse deeptech start-up die vanuit fundamenteel natuurkundig onderzoek uitgroeit tot een wereldspeler. Een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap kan leiden tot revolutionaire technologieën met wereldwijde impact.

Lees hier: Deze Nederlandse sensor zal nog dit jaar landen op de ‘dark side’ van de maan

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 29 2026:

MediaMarkt houdt klantgegevens in Europa na Chinese overname en Volkswagen-topman sust onrust (maandag 13 juli)

Microsoft, Google, en Amazon stoten samen evenveel uit als Nederland en Poetin grijpt in bij Russische activiteiten van AkzoNobel (dinsdag 14 juli)

Overnameverbod Solvinity blijft van kracht en rechter waarschuwt Nexperia-top voor reis naar China (woensdag 15 juli)

Metselrobot haalt $32 miljoen groeigeld op en ASML verhoogt productie vanwege AI-boom (donderdag 16 juli)

Cryptoplatform Knaken stopt en Duitse dronebouwer haalt $1,8 miljard op (vrijdag 17 juli)

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