Waarom jouw startup niet mag ontbreken bij de LEVEL UP Awards 2026: Ontdek het nu!

In samenwerking met LEVEL UP – Heb je een technologische innovatie ontwikkeld, je eerste klanten geworven, groeit je team en kijk je verder dan de Nederlandse grenzen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de LEVEL UP Awards 2026.

De LEVEL UP Awards 2026 zijn een unieke kans voor veelbelovende techstartups uit de Benelux om hun ondernemingen, groeiverhalen en innovaties te belichten. Op 28 september verzamelen 1.500 oprichters, investeerders, zakelijke leiders en experts in innovatie in Eindhoven voor het evenement LEVEL UP 2026. Drie uitgekozen startups zullen daar de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf live op het hoofdpodium te presenteren. Één van deze startups zal de prestigieuze LEVEL UP Award 2026 winnen.

Voor ondernemers biedt deelname aan deze awards de kans om op een cruciaal moment opgemerkt te worden door belangrijke spelers. Je presenteert je onderneming niet alleen aan een jury, maar ook aan een publiek dat dagelijks betrokken is bij technologische ontwikkelingen, groei, financiering en het schalen van innovatieve bedrijven.

Een platform voor technologie met potentie

De LEVEL UP Awards zijn gericht op technologische bedrijven die meer zijn dan alleen een goed concept. Om deel te nemen moet je startup opgericht zijn na 2020, gevestigd zijn in Nederland, België of Luxemburg, en moet je een actief product of dienst op de markt hebben. Bedrijfsafsplitstingen zijn niet toegelaten.

Dit betekent dat de award specifiek bedoeld is voor ondernemers die al hebben bewezen dat ze iets kunnen opbouwen en uitvoeren. Misschien heb je al je eerste betalende klanten, een belangrijke pilot afgerond of financiering verzameld. Of je staat op het punt om een nieuwe markt te betreden, je team uit te breiden of internationaal te groeien.

Dit is het ideale moment om jouw verhaal te delen.

Wat onderscheidt jouw startup?

De jury, met onder anderen CM-CEO Jeroen van Glabbeek, focust zich primair op innovatie en technologische ontwikkeling. Hoe vernieuwend is jouw oplossing? Welk probleem los je op en waarom is jouw technologie beter dan bestaande alternatieven? Technologie alleen is echter niet voldoende. Ook tractie en groei zijn belangrijk. De jury zoekt naar bewijs dat de markt jouw oplossing nodig heeft: klanten, pilots, gebruikers, omzet, partnerschappen of andere vormen van validatie.

Verder wordt er gekeken naar schaalbaarheid en marktpotentieel. Is het probleem dat je oplost significant genoeg? Kan jouw bedrijfsmodel mee groeien? En heeft je onderneming een geloofwaardige positie om een substantieel deel van die markt te veroveren?

Ook het team is cruciaal. Hebben de oprichters en medewerkers de nodige kennis, visie en executiekracht om de ambities te realiseren? Technologie ontwikkelen is één ding, maar een organisatie opzetten die internationaal kan groeien vereist minstens evenveel bekwaamheid.

Tenslotte beoordeelt de jury de maatschappelijke impact, duurzaamheid en het vermogen om het publiek te betrekken bij je verhaal. Een sterk bedrijf verdient een overtuigende pitch.

Positioneer je bedrijf prominent

De zichtbaarheid die de LEVEL UP Award biedt, kan het verschil maken, zoals Salvia BioElectronics bewees door de winst in 2025. CEO Hubert Martens benadrukte vooral wat de erkenning betekende voor zijn team en voor de zichtbaarheid van het groeiende bedrijf.

De LEVEL UP Award kan net dat zetje geven dat een startup nodig heeft om naar een volgende groeifase te springen: geloofwaardigheid bij klanten, herkenning bij investeerders, trots binnen het team en een verhaal dat deuren opent.

Dus, heeft jouw startup technologische diepgang, bewezen tractie en de potentie om sterk te groeien? Kan jouw team niet alleen een product ontwikkelen, maar ook een markt transformeren? Dan verdient jouw startup wellicht een plek op het hoofdpodium van LEVEL UP 2026.

Aanmelden is mogelijk tot 1 september 2026.