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Waarschuwing: Scherptandige kogelvis kan je vinger afbijten! Vissers onthullen angstaanjagend detail.

van Dalen Eva

juli 24, 2026

Aggressive, sharp-toothed pufferfish ‘will cut off your finger,’ fishermen say in scary, new warning: ‘They don’t leave anything behind’
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