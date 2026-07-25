Giovanni Brand, Annet Bremen en Stijn Devillé zijn dit jaar de kanshebbers op de Toneelschrijfprijs 2026. Deze prestigieuze prijs beloont de beste oorspronkelijke Nederlandstalige toneeltekst die het voorgaande jaar voor het eerst werd opgevoerd in de Lage Landen. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 11 september tijdens het Nederlands Theater Festival, waarbij een bedrag van 10.000 euro wordt uitgereikt.

De jury heeft uit 84 inzendingen drie werken gekozen: No Man’s Land van Giovanni Brand (gespeeld door zijn eigen gezelschap No Mad Is Me), F*ck Lolita van Annet Bremen (gebracht door Het Zuidelijk Toneel) en Yellowcake, Little Boy van Stijn Devillé (opgevoerd door Het nieuwstedelijk). Deze teksten worden door de jury geprezen als zeer divers, elk op hun eigen manier tonend ‘hoe rijk, urgent en veelzijdig’ de hedendaagse Nederlandstalige toneelschrijfkunst wel niet is:

Deze werken belichamen wat de Toneelschrijfprijs wil vieren: originaliteit, vakmanschap en een unieke stem. Ze brengen niet eerder gehoorde stemmen ten gehore, dagen het publiek uit met vragen en tonen hoe meesterlijk geschreven theater de wereld kan veranderen.

In No Man’s Land portretteert Giovanni Brand volgens de jury ‘met speelse doch confronterende verbeeldingskracht’ een lange tijd genegeerde geschiedenis. Zijn taalgebruik is ‘meesterlijk, noodzakelijk en maakt een onuitwisbare indruk’. Annet Bremen pakt in F*ck Lolita ‘met passie en een vernuftige structuur een dringend maatschappelijk thema aan’. Deze tekst verandert volgens de jury niet alleen de manier waarop men kijkt, maar spoort de samenleving ook aan om niet langer de andere kant op te kijken. In Yellowcake, Little Boy merkte de jury op hoe Stijn Devillé ‘grondige research combineert met groot dramatisch vakmanschap’. ‘Het resultaat is een aangrijpende theatertekst die raakt, tot nadenken stemt en ondanks alles een hoopvol beeld van de mensheid schetst.’

Dit jaar heeft de jury gekozen voor gevestigde namen. Stijn Devillé (1974) won eerder de Toneelschrijfprijs voor Hitler is dood (2009). In 2017 kreeg hij de KANTL-prijs voor zijn trilogie Hebzucht, Angst en Hoop. Giovanni Brand (1994) is voor de tweede keer genomineerd voor de Toneelschrijfprijs, na Zanger Zonder Volk in 2024. In 2025 werd hem de Charlotte Köhlerprijs toegekend, een belangrijke stimuleringsprijs voor jonge Nederlandse kunstenaars.

Annet Bremen (1986) was eerder genomineerd voor de Toneelschrijfprijs in 2023, toen voor haar stuk Het Sterrehuis, dat uiteindelijk een andere prijs won: de Kaas & Kappes-prijs, een jaarlijkse Nederlands-Duitse onderscheiding voor jeugdtheaterteksten. De uitvoering van F*ck Lolita door Het Zuidelijk Toneel maakt deel uit van de officiële juryselectie van het Nederlands Theater Festival. Hoofdrolspeelster Keja Klaasje Kwestro is genomineerd voor een Theo d’Or.

De Toneelschrijfprijs is een initiatief van Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds, de Taalunie en Fonds Podiumkunsten en wordt mede ondersteund door deAuteurs. Met deze prijs willen de organisatoren de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalige toneelstukken bevorderen en belichten.

Dit jaar wordt de prijs toegekend aan de beste Nederlandstalige toneeltekst die in 2025 in première ging. De winnaar ontvangt € 10.000. Bovendien zal een selectie van de genomineerde teksten worden voorgelegd aan de jury van de Vertaalprijs, die daaruit een winnende tekst kiest om in het Duits te vertalen en te promoten in Duitsland.

De jury van de Toneelschrijfprijs 2026 bestaat uit journalist Els Van Steenberghe, dramaturg Karim Ameur, schrijver en dramaturg Anna Maria Versloot, en schrijver en theatermaker Enver Husicic.