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Vlees eten veranderde de mensheid: Hoe onze voorouders de geschiedenis ten goede keerden

van Dalen Eva

juli 22, 2026

How an ancestral shift to eating more meat changed the course of human history — for the better
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