Archeologen onthullen nieuwe geheimen van iconische, bloedige veldslag

Recente Ontdekkingen op het Slagveld van Culloden

Archeologen hebben onlangs een belangrijke vondst gedaan op een van de meest bekende slagvelden in Schotland, waardoor er nieuw licht wordt geworpen op de chaotische laatste momenten van de strijd.

Deze ontdekkingen werden gedaan op het slagveld van Culloden, nabij Inverness in de Schotse Hooglanden, en werden op 30 oktober aangekondigd door de National Trust for Scotland. Een team van vrijwilligers en archeologen trof de artefacten eerder die maand aan.

De Slag bij Culloden vond plaats op 16 april 1746, waarbij een Jacobitisch leger onder leiding van Charles Edward Stuart, ook bekend als Bonnie Prince Charlie, het opnam tegen de troepen van koning George II.

In minder dan een uur tijd werden de Jacobieten verslagen en kwam er een einde aan alle pogingen om de Stuarts terug op de Britse troon te krijgen.

Culloden was tevens de laatste grootschalige veldslag die op Britse bodem werd uitgevochten, wat de historische betekenis ervan in de moderne Britse geschiedenis onderstreept.

Belangrijke Vondsten

De belangrijkste vondsten bestonden uit meer dan 100 projectielen, waaronder loden musketkogels en kanonskogels, volgens een persbericht van de NTS.

“Onder deze vondsten bevond zich wat vermoedelijk een drieponds kanonskogel is, afgevuurd door de Jacobitische artillerie,” aldus het persbericht.

“Deze verzameling artefacten bewijst niet alleen dat archeologische overblijfselen van de slag in dit gebied bewaard zijn gebleven, maar projectleiders geloven ook dat het bewijs levert voor een van de meest dramatische gebeurtenissen tijdens de slag die waarschijnlijk minder dan een uur duurde,” voegde het toe.

Archeologen groeven sleuven, maakten proefputten en gebruikten metaaldetectoren om de artefacten te vinden, die eerdere opgravingen hadden gemist.

Nieuwe Inzichten in de Laatste Momenten van de Slag

Een woordvoerder van NTS vertelde Fox News Digital dat experts niet verrast waren door de projectielen zelf — vergelijkbare items waren in het verleden gevonden — maar ze waren getroffen door het nieuwe inzicht in de laatste momenten van de slag.

Omdat de musketkogels door infanterie gebruikt werden en vanwege de locatie van de projectielen, geloven historici dat ze verbonden waren aan de Ierse Brigade van Frankrijk, die met de Jacobieten vocht tijdens de laatste momenten van de slag.

“Wat het interessantst was, is de suggestie dat de musketkogels afgevuurd door Jacobitische en regeringstroepen, inclusief pistoolkogels afgevuurd door regeringsdragonders, waarschijnlijk gerelateerd zijn aan een van de laatste acties in de slag,” zei ze.

“Toen de Jacobieten zich terugtrokken, maakte een bataljon Ierse troepen in Franse dienst, vechtend met de Jacobieten, een moedige laatste stand tegen honderden gemonteerde mannen van Cobham’s Dragonders en mogelijk Kingston’s Horse, die vanuit de rechterflank van Cumberland’s linie oprukten,” voegde de functionaris toe.

“Deze actie hielp duizenden Jacobieten te ontsnappen van het veld, maar het wordt slechts kort vermeld in de meeste geschiedenisboeken… Ik denk dat de archeologen zouden zeggen dat dit de grootste ontdekking voor hen dit jaar was.”

“De archeologen geloven dat de bebossing uit de 19e eeuw mogelijk zure bodems heeft gecreëerd, terwijl het kappen van bomen ook verstoringen kan hebben veroorzaakt, dus meerdere factoren maakten dit specifieke gebied in het verleden moeilijk te onderzoeken,” zei de functionaris.

De woordvoerder voegde toe dat ze streven naar één grote opgraving per jaar op Culloden, maar archeologen “zullen bijna zeker een ander deel van het slagveld bezoeken in 2026.”

Ze concludeerde: “Ze hebben door de jaren heen ongelooflijke ontdekkingen gedaan en hoewel er altijd met de grootst mogelijke zorg en respect wordt omgegaan met deze plechtige locatie, is er nog veel meer te leren over de slag en hopelijk meer voorwerpen te vinden.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post