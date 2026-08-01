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Waarom muggen jou vaker bijten: Slecht nieuws voor bierliefhebbers!

van Dalen Eva

augustus 1, 2026

Scientists reveal why mosquitoes bite some people more than others — and it’s bad news for beer lovers
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