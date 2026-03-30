17de-eeuws Scheepswrak Ontdekt Na Winterstormen: Strand Opengebroken

Onlangs zijn de overblijfselen van een 17e-eeuws schip blootgelegd na hevige winterstormen die een strand in het Verenigd Koninkrijk openbraken.

Het schip werd ontdekt op het strand van Studland in Dorset, aan de zuidwestkust van Engeland.

De Universiteit van Bournemouth bracht het nieuws naar buiten in een persbericht op 9 februari.

Men gelooft dat het schip “The Fame” is, een koopvaardijschip uit Hoorn, Nederland, dat in 1631 zonk nadat het op de grond was gelopen.

De houten balken van het schip zijn bijna 6 meter lang en 2 meter breed, en volgens de autoriteiten bestaat het sectie van het schip uit “minstens 15 spanten die verbonden zijn met houten pennen aan vijf buitenste rompplanken.”

In de verklaring werd opgemerkt dat “de spanten eroderen lijken, maar de rompplanken zijn in uitstekende staat.”

“Oorspronkelijk zou er nog een laag planken aan de binnenkant van het schip zijn geweest, maar deze lijkt verloren te zijn gegaan.”

De planken zijn sinds de jaren 1630 begraven en zijn “af en toe blootgesteld”, aldus de universiteit.

“Dit verklaart waarom de binnenste planken ontbreken en de spanten eroderen, terwijl de buitenste rompplanken in zo’n goede staat blijven,” aldus de verklaring.

Hoewel de houten balken pas recentelijk aan de oppervlakte kwamen, werd het wrak zelf voor het eerst ontdekt in de jaren 90 in het Swash-kanaal nabij de haven van Poole.

Tijdens een opgraving in 2013 merkten archeologen op dat sommige stukken ontbraken — en nu geloven ze dat die secties zijn gevonden.

Het schip “zou in staat zijn geweest om meer dan 40 kanonnen te dragen om zichzelf te verdedigen tegen piraten tijdens reizen naar het Caribisch gebied om zout terug te brengen”, volgens de verklaring.

Verder wordt er in het rapport vermeld dat het schip zijn anker sleepte, vastliep op een nabijgelegen beruchte zandbank waar het zijn rug brak,” zei de universiteit.

“Records geven aan dat alle 45 bemanningsleden het schip veilig hebben verlaten, maar lokale bewoners begonnen snel met het plunderen van het wrak.”

Tracey Churcher, algemeen manager van het National Trust in Purbeck, noemde de ontdekking “een echte schat.”

“Ik ben altijd verbaasd over de geschiedenis die we vinden in Studland,” zei ze in een verklaring.

“De houten pennen zitten nog steeds op hun plaats en houden stand na 400 jaar – wat een bewijs van het vakmanschap destijds.”

Er staat een opgraving gepland voor de nabije toekomst, zei Fleur Castell, een woordvoerster van het National Trust.

Castell vertelde Fox News Digital dat de ontdekking “de dynamische en constant evoluerende aard van de kustlijn van Studland benadrukt.”

“Vierhonderd jaar geleden was het gebied dat nu het strand is, waar het wrak werd onthuld, open zee,” zei ze.

Veranderende zandbanken en krachtige winterstormen hebben de veranderingen langs de kustlijn versneld, voegde Castell toe — waardoor kwetsbare delen van het beschermde wrak blootgesteld worden die volgens de autoriteiten niet verstoord mogen worden.

In de verklaring werd bezoekers gevraagd “om te helpen bij de bescherming van de site door de blootgestelde houten balken niet aan te raken of te beschadigen.”

Tom Cousins, een maritiem archeoloog die het wrak inspecteerde, vertelde Fox News Digital dat de site momenteel wordt beschermd door het National Trust.

“Historic England zal dan een project financieren om de houten balken terug te brengen naar ons conserveringslaboratorium in Poole, waar we ze gedetailleerd kunnen vastleggen,” zei hij.

Dendrochronologisch onderzoek zal de exacte leeftijd — en hopelijk de identiteit — van het schip bepalen.

De ontdekking is de laatste in een lange lijst van historische maritieme vondsten van het afgelopen jaar.

Vorige zomer kondigden functionarissen aan dat ze twee slavenschepen hadden geïdentificeerd voor de kust van Centraal-Amerika.

Ook vorig jaar werd een eeuwenoud schip gevonden onder een voormalige vismarkt in Spanje.