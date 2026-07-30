Britse Gigant Neemt CO2-Filterbedrijf Carbyon Over: Eindhoven Blijft Innovatiehart

De Eindhovense onderneming Carbyon, gespecialiseerd in het filteren van CO2 uit de atmosfeer, wordt overgenomen door het Britse bedrijf Airhive. Carbyon had moeilijkheden met het zelfstandig vergaren van nieuwe investeringen, maar samen met Airhive verwachten ze sterker te staan op zowel financieel als technologisch gebied.

Vorig jaar onthulde Carbyon nog met trots hun nieuwe prototype, de Carbyon Go, een machine ontworpen om CO2 uit de lucht te halen, met plannen om deze technologie de komende jaren verder op te schalen. Echter, de zaken namen een onverwachte wending toen afgelopen dinsdag bekend werd gemaakt dat de startup uit Eindhoven, die in 2024 nog meedeed aan de MT/Sprout Challenger van het Jaar, zal fuseren met de Britse sectorgenoot Airhive.

Airhive, net als Carbyon actief in de direct air capture (DAC) markt, gaf in een persbericht aan dat ‘marktfluctuaties de noodzaak voor consolidatie in het carbon removal ecosysteem hebben versterkt’. Met andere woorden, het belang van schaalgrootte in de nog jonge DAC-markt is om meerdere redenen cruciaal, en samen sta je sterker.

Wisselend beeld bij DAC-startups

In de cleantech-sector wordt momenteel veel geïnvesteerd in elektrificatie, zoals de infrastructuur voor elektriciteitsnetten en energieopslag. Echter, voor technologieën zoals DAC die nog in een vroege fase van ontwikkeling zijn, blijkt het investeringsklimaat uitdagender.

Recentelijk ging de Amsterdamse startup SeaO2, die zich bezighield met het filteren van CO2 uit zeewater, failliet omdat het niet tijdig nieuwe financiering wist te bewerkstelligen, alhoewel een doorstart mogelijk is.

Daarentegen lijkt Skytree, een andere Nederlandse DAC-startup, zich wel te handhaven. Dit bedrijf nam eind 2024 de branchegenoot ReCarbn over en maakt nu serieuze stappen richting de markt. Afgelopen juni kondigde Skytree zijn eerste commerciële deal aan, voor de levering van CO2 aan de Nederlandse glastuinbouw.

Samen sterker in een ontluikende markt

Volgens de aftredende CEO Reinier Zoomers, die zijn mening telefonisch deelde, speelde financiering een belangrijke rol in de beslissing om onder de vleugels van Airhive verder te gaan. ‘De financieringsmarkt is momenteel erg uitdagend. Voor DAC speelt mee dat het een relatief jonge sector is. Een sterkere speler creëren helpt niet alleen bij het verkrijgen van financiering, maar ook bij het verder ontwikkelen van de technologie. Daarom is deze fusie een goede stap voor beide bedrijven.’

Zoomers, die eind vorig jaar de rol van CEO overnam van Carbyon-oprichter Hans de Neve, zal betrokken blijven in een adviserende rol tijdens de integratie van Carbyon binnen Airhive, maar hij zal geen deel uitmaken van het management van Airhive.

Creëren van vraag is cruciaal

Airhive en Carbyon benadrukken dat voor de verdere ontwikkeling van de markt voor het filteren van CO2 uit de lucht, drie aspecten cruciaal zijn: voortdurende technologische innovatie om de kosten te verlagen, expertise in het efficiënt opschalen van projecten, en beleidsmatige ondersteuning van CO2-afvanginitiatieven.

Hierbij hoopt het nieuwe fusiebedrijf te profiteren van Europese initiatieven die de vraag naar uit de lucht gefilterde CO2 moeten stimuleren. ‘Dit is van groot belang’, stelt Zoomers. ‘DAC-technologie is nog relatief duur. Overheidssteun voor vraagcreatie in de beginfase is dan een grote hulp. We zien steun vanuit de publieke sector in de EU en het VK voor startups en scale-ups om demonstratieprojecten op te zetten, maar het is ook belangrijk dat de marktvraag breder wordt ontwikkeld.’

O&O in Eindhoven

Met de samenvoeging van Carbyon en Airhive speelt Eindhoven een sleutelrol als R&D-centrum voor het stimuleren van innovatie in DAC-technologie. ‘Carbyon, oorspronkelijk een spin-off van TNO, heeft een sterke onderzoekstraditie in direct air capture. Het plan is om deze expertise in te zetten voor het nieuwe bedrijf,’ aldus Zoomers.

Aan de andere kant is Airhive al verder in de uitrol van DAC-technologie. De Britse startup heeft een pilotinstallatie in Teesside, Engeland, en is betrokken bij een consortium dat daar jaarlijks 60.000 ton CO2 uit de lucht wil filteren.

Winnende combinatie

Airhive en Carbyon hanteren beide een modulaire aanpak, maar het Britse bedrijf heeft grotere installaties ontwikkeld. Terwijl het prototype Carbyon Go per machine jaarlijks 75 ton CO2 kan filteren, heeft Airhive in Canada een demonstratiesysteem getest met een capaciteit van 1.000 ton per jaar.

Als gevolg van de overname worden de eerdere plannen voor commerciële opschaling van het prototype Carbyon Go opnieuw bekeken, bevestigt Zoomers. ‘Ik denk dat er voor beide varianten een markt is. Maar aangezien de technologie continu in ontwikkeling is, is het de vraag hoe je elementen van beide bedrijven kunt combineren om een winnende oplossing te ontwikkelen. Daar liggen de grootste mogelijkheden.’

Dit artikel verscheen het eerst op Change Inc.

CO2-reductie

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