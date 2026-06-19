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Insectenwerend middel trekt nu muggen aan: Studie onthult ‘bloedmaaltijd’ signaal!

van Dalen Eva

juni 19, 2026

Common insect repellent now attracts mosquitoes — signaling a ‘blood meal’ for bugs: study
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