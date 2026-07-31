Spectaculaire opening cultureel seizoen: Dit jaar in Eindhoven!

Eindhoven verwelkomt DE OPENING 2026

In 2026 zal Eindhoven het decor zijn van DE OPENING, een nationaal evenement dat het begin van het culturele seizoen inluidt. Deze gebeurtenis, die de Uitmarkt opvolgt, vindt plaats van 28 tot en met 30 augustus. Gedurende deze dagen zal de stad bruisen van activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Het merendeel van deze activiteiten is gratis toegankelijk. Op het Stadhuisplein zullen door AVROTROS twee bijzondere live-uitzendingen worden verzorgd: DE OPENING Live 2026 en Musical Awards The Kick Off, DE OPENING 2026.

Na het grote succes in Apeldoorn, waar meer dan 75.000 bezoekers op afkwamen, is het nu aan Eindhoven om gaststad te zijn voor DE OPENING. Artiesten, creatievelingen en bezoekers uit het hele land komen samen om de aftrap van het nieuwe culturele seizoen te vieren.

Live-uitzendingen vanaf het Stadhuisplein

AVROTROS organiseert twee prominente live-uitzendingen op het Stadhuisplein. Op vrijdag 28 augustus leidt presentator Soy Kroon DE OPENING Live 2026. Onder muzikale begeleiding van Philzuid, gedirigeerd door Duncan Ward, toont deze show wat Nederland in het komende seizoen cultureel in petto heeft. Optredens van artiesten zoals Zoë Livay, Joël Borelli, Karin Bloemen en Fresku staan op het programma.

Op zondag 30 augustus nemen Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg de presentatie van Musical Awards The Kick Off, DE OPENING 2026 voor hun rekening. Meer dan 70 musicalsterren zullen een sneak peek geven van het nieuwe seizoen, waaronder zowel volledig nieuwe producties als geliefde klassiekers. Deze voorstelling wordt muzikaal ondersteund door The New Symphonics, onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis.

De Musical Awards The Kick Off, DE OPENING 2026 is een samenwerking met de Stichting Musical Awards en wordt geproduceerd door MediaLane. De show is gratis bij te wonen en muziekliefhebbers kunnen vanaf de middag terecht op het Stadhuisplein om de camerarepetities van dichtbij te ervaren.

‘DE OPENING is het moment waarop cultuur zichtbaar en toegankelijk wordt voor iedereen,’ verklaart AVROTROS. ‘Cultuur verbindt ons en houdt ons samen. Dit evenement viert de cruciale rol van cultuur als basis voor een veerkrachtige, open en vrije samenleving.’

Nieuw dit jaar is dat, naast Eindhoven, ook andere satellietsteden participeren met eigen evenementen onder de vlag van DE OPENING.

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