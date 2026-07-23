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Astronomen ontdekken grootste super-puff planeten ooit: Lichter dan suikerspin!

van Dalen Eva

juli 23, 2026

Astronomers find biggest super-puff planets yet that are lighter than cotton candy
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