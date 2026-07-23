Duitse Dronebouwer Helsing: Nieuwe Favoriet in Europese Defensie!

Beleggers zijn massaal geïnteresseerd in het financieren van de Duitse AI-droneproducent Helsing. Na een recente financieringsronde van 1,8 miljard dollar wordt het bedrijf, geleid door Torsten Reil, nu geschat op een waarde van 18 miljard dollar, een waardering die door analisten als ‘bizar’ wordt beschouwd.

Dit is een van de grootste investeringen die ooit in een Europese defensie-startup is gedaan. Helsing, gevestigd in Duitsland, heeft aangekondigd dat het 1,8 miljard dollar heeft opgehaald tijdens een Series E-financieringsronde, wat het bedrijf een waardering van 18 miljard dollar oplevert.

De financieringsronde trok zowel nieuwe als bestaande investeerders. De Amerikaanse Dragoneer Investment Group was een nieuwkomer die de leiding nam, samen met de bestaande aandeelhouder Lightspeed Venture Partners. Ook grote Amerikaanse banken zoals JPMorgan Chase en Goldman Sachs, evenals het Canadese pensioenfonds CPP Investments, deden mee.

Desondanks blijft Helsing na deze Noord-Amerikaanse investeringsronde voornamelijk in Europese handen, zo meldt de Financial Times. Bijna 80 procent van de aandelen is in handen van Europese eigenaren, met Prima Materia, het venture capital fonds van Spotify-oprichter Daniel Ek, en het Zweedse bedrijf Saab als belangrijke aandeelhouders.

Overtekening van de ronde, geen primeur

Het was al bekend dat deze miljardendeal in de maak was, en het uiteindelijke bedrag van 1,8 miljard dollar was zelfs hoger dan de eerder gesuggereerde 1,2 miljard dollar. Er was enorm veel belangstelling; de ronde werd overtekend, en niet voor het eerst.

Hierdoor is Helsing een van de meest waardevolle Europese startups van het moment en het toonbeeld van de Europese defensietechnologie-industrie, vooral binnen de bloeiende drone-industrie.

Helsing, opgericht in 2021, is het geesteskind van de Duitse ondernemer en Oxford-onderzoeker Torsten Reil. Hij maakte naam – en vergaarde zijn vermogen – in de game-industrie met NaturalMotion. Zijn onderzoek naar algoritmen die biologische evolutie simuleren, vormde de basis van zijn bedrijf.

Deze technologie bleek ook uitermate geschikt voor animaties, ontdekte hij. Zijn technologie is gebruikt in grote films zoals The Lord of the Rings en Harry Potter, en in videogames als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption.

Europese fixatie op hardware

In 2014 verkocht Reil NaturalMotion voor 527 miljoen dollar aan de Amerikaanse gamegigant Zynga. Met Helsing bouwt hij voort op zijn ervaring in de software- en game-industrie. Tot een paar jaar geleden was Europa volgens hem ‘geobsedeerd door hardware’, zoals tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen, vertelde hij aan de Financial Times.

Terwijl in Amerika bedrijven zoals Palantir en Anduril opkwamen, had Europa hier geen antwoord op. ‘Ik zag dit als een grote kwetsbaarheid,’ zei hij.

Reil startte Helsing met twee medeoprichters: Gundbert Scherf, voormalig adviseur bij het Duitse ministerie van Defensie en partner bij McKinsey, en AI-onderzoeker Niklas Köhler. Helsing begon als een softwarebedrijf dat AI gebruikte om grote hoeveelheden gegevens van het slagveld te analyseren, om zo militaire besluitvorming te versnellen en te verbeteren.

Drie jaar later maakten de oprichters een strategische draai omdat ze geen geschikte leveranciers vonden voor hun software. Ze besloten om eigen hardware te gaan produceren. In juni 2025 haalde het bedrijf 600 miljoen euro op in een financieringsronde geleid door Daniel Ek, die vanaf het begin bij Helsing betrokken was; bij de oprichting in 2021 investeerde hij ook al 100 miljoen euro.

Eerste grootschalige droneoorlog

Enkele maanden later viel Rusland Oekraïne binnen, wat resulteerde in de eerste grootschalige droneoorlog in de wereldgeschiedenis. De drones van Helsing worden ingezet aan het front. Het belangrijkste product van het bedrijf is de HX-2, een zogenoemde kamikazedrone: een onbemand luchtvaartuig dat autonoom naar een doel vliegt en daar explodeert.

Helsing levert 6.000 van deze drones aan Oekraïne en heeft daarnaast een contract met de Duitse defensie ter waarde van 269 miljoen euro, wat kan oplopen tot bijna 1,5 miljard euro.

Reil’s doel is om de mens uit de frontlinie te halen. Volgens hem wordt oorlog steeds meer een strijd van ‘materiaal tegen materiaal’ – hoewel dit nog ver verwijderd is van de realiteit. Op het slagveld zijn nog steeds mensen aanwezig, en het gebruik van autonome wapensystemen die met AI zelfstandig kunnen beslissen over leven en dood, roept veel ethische en juridische vragen op.

‘Killer robots’

Hoewel niet Helsing, maar vooral zijn Amerikaanse concurrent Anduril Industries het middelpunt is geworden van de discussie over ‘killer robots’. Oprichter Palmer Luckey, voorheen bekend van zijn VR-brillen, rust nu in de VS het leger en veiligheidsdiensten uit met drones en andere autonome systemen. Zijn nieuwste project is een gevechtsvliegtuig zonder piloot, de Fury.

Naast het produceren van autonome wapensystemen hebben beide bedrijven ook andere overeenkomsten. Luckey stapte ook over van de game-industrie naar defensietechnologie, en hij gaf zijn bedrijf net als Reil een literaire naam. Anduril is vernoemd naar het machtige zwaard uit The Lord of the Rings, terwijl Helsing verwijst naar Abraham van Helsing, de vampierjager uit Dracula.

In Europa is er ook kritiek, vooral gericht op investeerder – en nu medevoorzitter – Ek. Zijn investeringen in Helsing leidden in de zomer van 2025 tot een kleine exodus van artiesten. Bands zoals Massive Attack, Xiu Xiu en King Gizzard and the Lizard Wizard verwijderden hun muziek van het platform.

‘We willen niet dat onze muziek bijdraagt aan het doden van mensen’, verklaarde de Amerikaanse rockband Deerhoof. King Gizzard and the Lizard Wizard was korter in hun reactie: ‘Fuck Spotify.’

‘Bizarre’ waardering

Kritiek op Helsing richt zich vooral op de ‘bizarre’ waardering van het bedrijf. De Financial Times heeft investeerdersdocumenten ingezien en berekend dat de waardering van 18 miljard dollar neerkomt op 32 keer de verwachte jaaromzet in 2026 van 441 miljoen euro (502 miljoen dollar).

Ter vergelijking: Anduril werd bij zijn meest recente financieringsronde gewaardeerd op 13 keer de verwachte jaaromzet, terwijl het Amerikaanse Shield AI, dat drones en vliegtuigen kan laten opereren in gps-loze omgevingen, uitkwam op 21 keer.

Europese bedrijven komen er nog slechter vanaf. Quantum Systems, een Duitse maker van AI-gestuurde drones, wordt gewaardeerd op 8,5 keer de verwachte omzet. Helsing wijst in een reactie op de omzetverwachting voor 2027: bij een omzet van 753 miljoen euro komt de waardering volgens het bedrijf neer op een volgens hen redelijker veelvoud van negentien.

Hoe dan ook zal de scaleup nog flink moeten groeien om de hoge waardering te rechtvaardigen. Analisten twijfelen of dat mogelijk is met alleen de verkoop van militaire technologie. ‘Ik ben er niet zeker van of de Europese defensie-uitgaven op de lange termijn hoog genoeg zullen blijven’, zegt de Duitse defensie-investeerder Johannes von Borries tegen de Britse zakenkrant.

Een andere bron vergelijkt de situatie met de dotcom-bubbel. ‘Quantum, Stark, Helsing… ze halen allemaal als gekken geld op. Simpelweg omdat het nu beschikbaar is.’

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