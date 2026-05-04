NASA’s Artemis II Missie: Ruimtevaart Kritiek en Gevaarlijk – Experts Bezorgd

Zien zij problemen opdoemen?

Na meerdere uitstel dit jaar, staat Artemis II gepland om op woensdagavond 1 april te lanceren. Dit markeert de eerste bemande missie naar de maan sinds de Apollo-astronauten daar in 1972 landden.

De historische testvlucht — uitgezonden op het YouTube-kanaal van The Post, het YouTube-kanaal van NASA, NASA+ en Amazon Prime — staat gepland voor 18:24 EDT, met een lanceervenster van twee uur.

NASA hoopt dat deze kosmische generale repetitie de weg zal effenen voor toekomstige bemande missies met Artemis — dat wil zeggen, als de apparatuur het houdt wanneer het erop aankomt.

Gedurende de 10-daagse missie zullen vier astronauten — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en Jeremy Hansen — met NASA’s SLS (Space Launch System) raket naar de maan reizen. Bij aankomst zullen ze onze rotsachtige satelliet omcirkelen aan boord van de Orion, een krappe capsule van 11 voet bij 16½ voet.

Sommige deskundigen hebben hun zorgen geuit dat er een reeks problemen kunnen optreden bij deze eerste maanmissie in een halve eeuw, en dat deze problemen een enorm probleem voor “de mensheid” kunnen vormen.

“Er is enige bezorgdheid dat ze misschien te optimistisch zijn,” vertelde de Brits-Amerikaanse astrofysicus Jonathan McDowell, van het Center for Space Environmentalism, aan The Post. “Dit is de tweede vlucht van een aanzienlijk nieuwe raket en de eerste keer met mensen aan boord. Dat is altijd een zorgwekkende zaak.”

Onder druk staan

Deskundigen hebben opgemerkt dat het hitteschild van de Orion — de barrière die hoge temperaturen tijdens de terugkeer in de aardatmosfeer tegenhoudt — sterk lijkt op het onderdeel dat aanwezig was op de onbemande Artemis I, die beschadigd terugkeerde met een stuk eruit, meldde CNN.

Dit heeft angst opgewekt dat de huidige Artemis-missie een soortgelijk probleem zou kunnen ervaren, wat potentieel een enkele reis zou kunnen betekenen.

Olivas, die deel uitmaakte van een onafhankelijk panel dat het ongeluk onderzocht, noemde het hitteschild “afwijkend” en niet iets dat NASA “zijn astronauten zou willen geven.”

Dit kan problematisch zijn aangezien de bemanning zal vertrouwen op enkele inches van met hars gecoate silica om zichzelf te beschermen tegen temperaturen die bijna de helft van het oppervlak van de zon bereiken, volgens the Conversation.

“Je moet voldoende dikte hebben [zodat] tegen de tijd dat je afremt van 26.000 mijl per uur naar een paar honderd mijl per uur, je het [materiaal] hebt weggebrand,” legde McDowell uit, die ook verbonden is aan het Space Research Centre (SPARC) aan de Universiteit van Durham, VK. “Je maakt het dik genoeg dat het niet helemaal is opgebrand tegen de tijd dat je bent afgeremd,” zei de Brit, die waarschuwde dat er geen noodplan is als het hitteschild faalt. “En als je dat met een inch misrekent, zit je in grote problemen.”

In 2003 desintegreerde de Space Shuttle Columbia nadat een stuk schuim afbrak en het hitteschild doorboorde, waarbij alle zeven leden aan boord omkwamen.

Vlucht overdracht

Denk je dat een overstap op een vlucht stressvol is? Probeer over te stappen van een raket naar een ruimtecapsule waarvan het levensondersteuningssysteem nog nooit met een bemanning is getest.

“Ze hebben het levensondersteuningssysteem soort van getest, maar nooit met echte mensen die het in de ruimte inademen,” wees McDowell erop. “En dus hopelijk werkt dat allemaal goed.”

Hij voegde eraan toe dat hij “niet al te bezorgd” was, omdat, in tegenstelling tot een raketexplosie, de tijdsschaal voor het omgaan met een defect levensondersteuningssysteem meestal uren is — in plaats van seconden.

“Ze kunnen, indien nodig, weer aan boord gaan en terug naar huis komen, of misschien kunnen ze het repareren,” wees hij erop, eraan toevoegend dat het niet zo moeilijk is als een bemande maanlanding, die een “rendez-vous en docking met een lander vereist.”

Stralingsziekte

De bemanning van Artemis II zal de eerste mensen in decennia zijn die voorbij de lage aardbaan vliegen, wat betekent dat ze niet beschermd zullen zijn door ons magnetisch veld. Als zodanig zullen de ruimtevaarders worden blootgesteld aan diepe ruimtestraling, wat het risico van de astronauten op kanker kan verhogen, met extreme doses die acute symptomen veroorzaken, volgens New Scientist.

Gelukkig gelooft McDowell dat het gevaar vrij verwaarloosbaar is, en legt uit dat “als de stralingsomgeving is zoals we verwachten, het is alsof je een groot aantal vliegreizen neemt.”

De wetenschapper waarschuwde dat het stralingsrisico kan worden verhoogd door een ruimteweerevenement, zoals een X-klasse zonnevlam en daaropvolgende coronale massa-ejectie — grote uitstotingen van plasma en magnetische deeltjes van de zon.

“Zelfs met een gematigde zonnevlam, zou je een blootstelling aan straling kunnen krijgen die je risico op het later krijgen van kanker met een aanzienlijk deel verhoogt,” zei McDowell. “Maar er zijn dingen in het dagelijks leven die je ook een kankerrisico kunnen geven. En dus is het niet zo extreem. Het is niet, zoals, oh, je gaat onmiddellijk dood.”

Brandstoflek

De missie kan voorbij zijn voordat deze zelfs maar begint, mocht de raket beginnen met het lekken van brandstof voor de lancering, waarbij Artemis II zelf in februari werd uitgesteld vanwege dit probleem.

“Waterstof is een klein molecuul, en het houdt ervan om te ontsnappen door zeer kleine gaatjes, dus het is een beest om de lekken te stoppen,” legde McDowell uit, die uitlegde dat door budgetdruk en andere kwesties, het Marshall Space Flight Center de problemen die zijn brandstof aantasten niet heeft kunnen oplossen.

“Ze konden niet gewoon een stap terug doen en zeggen: ‘Oké, laten we dit echt grondig testen en het robuust maken,'” zei hij. “En om die reden zou het me niet verbazen als we woensdagavond tien minuten voor de lancering komen en plotseling is het zo van: ‘We hebben weer een lek. Oké, we proberen het een andere dag weer.'”

Uitrusting

Mocht deze maanproefvlucht succesvol zijn, dan zal dit de weg effenen voor een daadwerkelijke maanlanding, die NASA heeft gepland voor 2028 op Artemis IV.

Ex-NASA astronaut Kate Rubins maakt zich zorgen over die missiepakken, ontworpen door het in Houston gevestigde Axiom Space. Hoewel zeker geavanceerder en flexibeler dan hun Apollo-voorgangers, waardoor langere ruimtewandelingen en verhoogd comfort mogelijk zijn, zei de voormalige ruimteverkenner dat hun omvang ruimtewandelingen een sleur kan maken — een probleem gezien de overvloed aan buitenshuis activiteit tijdens een maanlanding.

“Ik denk dat de pakken beter zijn dan Apollo, maar ik denk niet dat ze nu geweldig zijn,” zei Rubins, per Ars Technica. “Ze hebben nog steeds veel flexibiliteitsproblemen. Buigen om stenen op te pakken is moeilijk. Het zwaartepunt is een probleem. Mensen gaan omvallen.”

Haar minder dan stellaire algemene beoordeling?

“Ik denk dat als we zeggen dat deze pakken niet slecht zijn, het is omdat de pakken zo verschrikkelijk zijn geweest dat als we iets krijgen dat iets minder dan verschrikkelijk is, we allemaal opgewonden raken en het vieren.”

Risico’s op elk niveau

Zoals bij een vlaggenschip chirurgische operatie of diepzeeduik, is risico een vast onderdeel van stoutmoedig gaan waar slechts een handvol mensen eerder zijn geweest — in dit geval 1.000 keer verder dan de afstand van de aarde naar het International Space Station.

“Ze moeten kunnen ademen, ze moeten op een goede temperatuur zijn, ze moeten elektrische stroom hebben, ze moeten werkende raketmotoren hebben,” legde McDowell uit. Dat omvat het maken van “koerscorrecties om correct naar de maan te komen, om de maan heen te gaan en terug te keren.”

Hij voegde eraan toe dat op de terugreis, “Ze hun aanpak nauwkeurig moeten richten, zodat ze deze mooie zachte re-entry doen,” waarbij hij opmerkte dat, bij 26.000 mijl per uur, het niet echt zo “zacht” is.

“En dan zijn er de parachutes. Er is altijd een beetje zorg [over] parachutes als je met die snelheid binnenkomt.”

Hij zei dat hij uiteindelijk “vertrouwen” heeft in het team, maar erkent de uitdagingen die ermee gemoeid zijn.

“Er is geen reden om bijzonder bezorgd te zijn, denk ik,” zei McDowell. “Het team heeft veel ervaring, maar ze hebben dit al een tijdje niet gedaan. Dus het wordt interessant.”

Eerder deze maand beweerde John Honeycutt, voorzitter van het Artemis II missie management team, dat hij hoopte dat NASA zou vermijden te bezwijken aan een ‘gebrek aan verbeeldingskracht’.

“We gebruiken die term veel in bemande ruimtevaart,” zei Honeycutt.

“We willen er zeker van zijn dat we aan alles denken wat er mogelijk mis kan gaan — en hebben we alle risico’s beoordeeld en beoordeeld om ons in de beste positie te plaatsen om succesvol te zijn?”