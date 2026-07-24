Marjolein Rietveld nieuwe directeur: Revolutioneert zij het Utrechtse Danshuis?

Marjolein Rietveld nieuwe directeur Utrechts Danshuis

Met ingang van september zal Marjolein Rietveld de directeurspositie van het Utrechts Danshuis bekleden, gelegen op het Berlijnplein in Leidsche Rijn, een gloednieuw centrum voor dans.

Het toekomstige Utrechtse Danshuis is ontworpen als een goed uitgeruste en toegankelijke locatie voor professionele danscreatieven, gezelschappen, individuele dansers en danscollectieven. Dit culturele knooppunt zal onder andere uitgerust worden met drie dansstudio’s, een montagekamer en diverse werkruimtes voor creatievelingen. Het zal tevens dienen als de thuisbasis voor bekende Utrechtse dansgroepen zoals 155, IRC en SHIFFT.

De oplevering van het gebouw staat gepland voor 2028, waarna het vanaf 2029 in gebruik wordt genomen. De eerste ontwerpfase samen met het team van architecten is onlangs voltooid. In de volgende, definitieve fase van het ontwerp zal Marjolein Rietveld verantwoordelijk zijn voor de gedetailleerde inrichting van het pand en voor de verdere uitbouw van zowel de organisatie als het programma-aanbod.

Voorheen was Rietveld twintig jaar lang de leidende kracht achter Kunstbende, een nationaal platform dat duizenden jonge creatievelingen uit heel Nederland de kans bood om zich artistiek te ontplooien. Lisa Donia, van het bestuur van Stichting Danshuis Berlijnplein, benadrukt dat Rietveld niet alleen een schat aan ervaring meebrengt, maar ook een bewezen vermogen heeft om mensen en organisaties samen te brengen. ‘Haar vaardigheden, gecombineerd met haar diepe betrokkenheid bij creatieve makers, maken haar de ideale kandidaat om het nieuwe danshuis verder te ontwikkelen,’ aldus Donia.

Ook in Rotterdam is men bezig met de realisatie van een groot danshuis, waarvan de opening voor 2030 op de agenda staat.

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