Theaterkrant en ENTER organiseren tijdens het aanstaande ENTER festival wederom enkele sessies over het beoordelen van afstudeerprojecten. Doe je mee? Ervaring met schrijven of recenseren is geen vereiste. Belangrijker zijn nieuwsgierigheid, enthousiasme voor theater en een persoonlijke visie!

Wat kan de rol van theaterkritiek zijn binnen een festival dat uitsluitend bestaat uit bijdragen van nieuwe theatermakers? Op welke manier kun je schrijven over het werk van creatievelingen die zich nog volop in hun ontwikkelingsfase bevinden? Tijdens het aankomende afstudeerfestival van ENTER zal Theaterkrant samen met een team van nieuwe critici starten met het recenseren van eindexamenwerk vanuit het hele land.

ENTER is een afstudeerfestival dat wordt georganiseerd door het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers. Een frisse generatie van creatoren presenteert zich aan elkaar en aan medestudenten, alsook aan professionals, via discussies, lezingen, optredens en workshops. Het festival is opgezet door en voor beginnende theatermakers, waaronder studenten, recent afgestudeerden en zelfgeleerde kunstenaars aan het begin van hun carrière.

Wat ga je doen?

Tijdens het ENTER festival bezoek je diverse afstudeerprojecten en schrijf je meerdere recensies hierover. De betrokken makers worden hierover ingelicht en hun toestemming wordt gevraagd. Ook zul je het werk van andere critici lezen en bespreken. Theaterkrant-recensenten Marijn Lems en Wendy Lubberding verzorgen begeleiding bij het schrijven, recenseren en de eindredactie. Dit omvat ook een workshop over theaterkritiek. De recensies zullen gepubliceerd worden op Theaterkrant. Lees hier de recensies van eerdere edities.

Praktische informatie

Je moet minimaal twee dagen aanwezig kunnen zijn tijdens het ENTER festival in Utrecht (24 t/m 27 juni 2026)

Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Tickets en reiskosten worden vergoed, en op werkdagen wordt er voor eten gezorgd.

Dit jaar is het programma zowel toegankelijk voor Nederlandstalige als voor Engelstalige deelnemers. De laatste groep concentreert zich op de Engelstalige en LNP-voorstellingen tijdens het festival.

Je dient ten minste één van de twee workshop sessies bij te wonen die geleid worden door Marijn Lems en Wendy Lubberding: 9 juni, 16:00 – 18:00 uur 17 juni, 16:00 – 18:00 uur

Aanmelden kan tot en met 28 mei. Bij een overschot aan aanmeldingen zal een selectie gemaakt worden.

We hechten waarde aan een schrijfteam dat diverse perspectieven biedt. Daarom nodigen we mensen uit met verschillende ervaringen, achtergronden, disciplines en gezichtspunten om zich aan te melden.