NTF en Amsterdam Fringe: Open Call voor Creatieve Professionals!

PRO, het initiatief dat gericht is op professionals binnen het Nederlandse Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival, heeft een open uitnodiging gepubliceerd voor verschillende evenementen. Het team achter de selectie wil creatievelingen, intellectuelen en praktijkgerichte personen uit de theaterwereld aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan het evenementenprogramma.

PRO roept zowel huidige als toekomstige vakmensen op om ideeën aan te dragen voor sessies die inspelen op de huidige trends en behoeften binnen het theater, met een vooruitblik naar 2026 en verder. De organisatie geeft als voorbeeld onderwerpen zoals artistieke progressie, innovatieve werkmethoden, diversiteit en inclusie, werkethiek, publieksbetrokkenheid, technologische vooruitgang, financieringsmechanismen en toekomstvisies. Het team van PRO is niet op zoek naar pasklare oplossingen maar eerder naar bijeenkomsten die kennisoverdracht stimuleren, praktijken aan het licht brengen en discussies op gang brengen over de toekomstige richtingen die we kunnen inslaan.

Verscheidenheid aan formats

De structuur van de sessies staat open voor creativiteit: van workshops en lezingen tot paneldiscussies, demonstraties, co-creatiesessies of performative lezingen. Deze sessies kunnen variëren van 15 tot 90 minuten en mogen gegeven worden in het Nederlands, Engels of een combinatie van beide.

De deadline voor het indienen van voorstellen is vastgesteld op maandag 16 februari 2026. Alle voorstellen worden beoordeeld door het PRO-selectieteam en uiterlijk op 3 april 2026 ontvangen de aanvragers een reactie. Deelnemers wiens sessies zijn geselecteerd, zullen ondersteuning ontvangen van PRO, inclusief een locatie en basisfaciliteiten, inhoudelijke coördinatie met het selectieteam, productie-ondersteuning en promotie via de communicatiekanalen van PRO.

Voor alle praktische informatie, voorwaarden en het inschrijfformulier kan men terecht op de website van PRO.

