Theaterkrant viert vandaag een mijlpaal met de publicatie van de tienduizendste recensie op de website. Deze recensie, geschreven door Jeroen van Wijhe, betreft de uitvoering van Foxtrot. Dit benadrukt de prominente rol van Theaterkrant in de wereld van de Nederlandse theaterkritiek.
Sinds de lancering van Theaterkrant.nl in 2012, is het aantal gepubliceerde recensies gegroeid naar 750 per jaar. Dit aantal is dubbel zoveel als bij de Volkskrant en zelfs drie keer meer dan bij NRC. Theaterkrant dekt een breed scala aan theatergenres, van spoken word en kindertheater tot mime, musicals, ballet en cabaret. Dit dekt een aanzienlijk deel van de ongeveer 1750 voorstellingen die jaarlijks in première gaan. Zelfs tijdens de coronacrisis, toen theaters hun deuren moesten sluiten, bleef Theaterkrant actief door onder andere online projecten te recenseren.
Hoewel het een ambitie van Theaterkrant is om alle premières te kunnen recenseren, beperkt het beschikbare budget de redactie nog steeds in hun keuzemogelijkheden. Sinds 2025 ontvangt de website geen subsidies meer en is daardoor afhankelijk van inkomsten uit advertenties, de vacaturebank, en van steun door gezelschappen, schouwburgen en festivals via een instellingslidmaatschap.
3056 toneelrecensies
De meeste recensies betreffen toneelstukken, dansvoorstellingen en muziektheater. Deze verdeling reflecteert overwegend de productieverhoudingen zoals bijgehouden door de Theatercollectie/Allard Pierson in de Productiedatabase.
60 freelancers
Momenteel zijn er ongeveer 60 freelancers actief als recensent voor de site. Sommigen van hen zijn al sinds de oprichting van Theaterkrant.nl betrokken. De recensenten met de meeste recensies op hun naam zijn:
- Kester Freriks: 743
- Sander Janssens: 734
- Dick van Teylingen: 454
- Moos van den Broek: 446
- Luuk Verpaalen: 388
- Tuur Devens: 388
- Marijn Lems: 385
- Henri Drost: 333
- Wendy Lubberding: 302
- Patrick van den Hanenberg: 295
Lees hier meer over onze missie en ontstaan.
Beeld: Herman van Bostelen
Vergelijkbare berichten
- Theaterkrant Leidt Nieuwe Recensenten: Ontdek Talent op ENTER Festival!
- Recensenten Opgelet: Reageer Vrijuit op Elkaars Werk!
- Simon van den Berg wint Proscenium-prijs 2025: Een kijkje achter de schermen!
- Ontmoet Sylvia Alting van Geusau: De Nieuwe Bewaker van Allard Pierson’s Theatercollectie!
- Erik van Muiswinkel en Nina de la Parra: Felle Debat met Theatercritici!
Loes Bakker is onderwijsspecialist met jarenlange ervaring in beleid en praktijk. Haar bijdragen gaan over vernieuwing, digitalisering en pedagogische kwesties in het onderwijs. Ze legt onderwijsontwikkelingen kritisch bloot, altijd met een hart voor leerlingen, leerkrachten én een toekomstgericht onderwijssysteem dat iedereen gelijke kansen biedt.