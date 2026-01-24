Theaterkrant viert vandaag een mijlpaal met de publicatie van de tienduizendste recensie op de website. Deze recensie, geschreven door Jeroen van Wijhe, betreft de uitvoering van Foxtrot. Dit benadrukt de prominente rol van Theaterkrant in de wereld van de Nederlandse theaterkritiek.

Sinds de lancering van Theaterkrant.nl in 2012, is het aantal gepubliceerde recensies gegroeid naar 750 per jaar. Dit aantal is dubbel zoveel als bij de Volkskrant en zelfs drie keer meer dan bij NRC. Theaterkrant dekt een breed scala aan theatergenres, van spoken word en kindertheater tot mime, musicals, ballet en cabaret. Dit dekt een aanzienlijk deel van de ongeveer 1750 voorstellingen die jaarlijks in première gaan. Zelfs tijdens de coronacrisis, toen theaters hun deuren moesten sluiten, bleef Theaterkrant actief door onder andere online projecten te recenseren.

Hoewel het een ambitie van Theaterkrant is om alle premières te kunnen recenseren, beperkt het beschikbare budget de redactie nog steeds in hun keuzemogelijkheden. Sinds 2025 ontvangt de website geen subsidies meer en is daardoor afhankelijk van inkomsten uit advertenties, de vacaturebank, en van steun door gezelschappen, schouwburgen en festivals via een instellingslidmaatschap.

3056 toneelrecensies

De meeste recensies betreffen toneelstukken, dansvoorstellingen en muziektheater. Deze verdeling reflecteert overwegend de productieverhoudingen zoals bijgehouden door de Theatercollectie/Allard Pierson in de Productiedatabase.

60 freelancers

Momenteel zijn er ongeveer 60 freelancers actief als recensent voor de site. Sommigen van hen zijn al sinds de oprichting van Theaterkrant.nl betrokken. De recensenten met de meeste recensies op hun naam zijn:

Kester Freriks: 743

Sander Janssens: 734

Dick van Teylingen: 454

Moos van den Broek: 446

Luuk Verpaalen: 388

Tuur Devens: 388

Marijn Lems: 385

Henri Drost: 333

Wendy Lubberding: 302

Patrick van den Hanenberg: 295

Lees hier meer over onze missie en ontstaan.

Beeld: Herman van Bostelen