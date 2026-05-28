Meer banen en hogere lonen: Hoe durfkapitaal de lokale economie stimuleert!

Nieuw onderzoek toont aan dat elke miljoen dollar aan venture capital gemiddeld resulteert in de creatie van één nieuw bedrijf, 41 nieuwe banen en 7 miljoen dollar aan loonuitbetalingen in de lokale economie. Dit onderzoek, uitgevoerd met gegevens uit de Verenigde Staten, is ook van toepassing op de Nederlandse economie.

Wat al lang werd vermoed door investeerders en ondernemers is nu ook wetenschappelijk onderbouwd: venture capital is cruciaal voor economische groei.

Deze conclusie trekken Steven Poelhekke, hoogleraar International Environmental Economics aan de Vrije Universiteit, en Benjamin Wache, econoom bij het Centraal Planbureau, uit hun recente studie naar de impact van venture capital op lokale economieën.

Het onderzoek omvatte meer dan 3.000 regio’s in de Verenigde Staten, maar de bevindingen zijn ook relevant voor de Nederlandse situatie.

Mede daarom integreerde voormalig ASML-directeur Peter Wennink een gedetailleerde investeringsagenda in zijn rapport over de toekomstige verdienmogelijkheden van Nederland, met voorstellen die om tientallen miljarden euro’s aan investeringen vragen.

Effect op de lokale economie

De analyse van Poelhekke en Wache toont aan dat elke miljoen dollar aan venture capital in een Amerikaanse regio gemiddeld leidt tot de oprichting van één nieuw bedrijf en 41 nieuwe banen. Een verdubbeling van deze investeringen resulteert gemiddeld in 11 procent meer bedrijven en 8 procent meer banen.

Dit effect blijft niet beperkt tot de start-ups en scale-ups die de investeringen ontvangen. Nieuw kapitaal stelt deze bedrijven in staat om uit te breiden, wat een domino-effect heeft op de lokale economie. Deze groei stimuleert de vraag naar lokale zakelijke diensten zoals juridische ondersteuning, notariële diensten, accountancy, vastgoedmakelaars voor grotere kantoorruimtes en marketing- en pr-bureaus.

Indirecte werkgelegenheidsgroei

De groeiende bedrijven nemen zelf personeel aan, maar de grootste toename in banen vindt indirect plaats in sectoren die weinig tot geen venture capital ontvangen, aldus het onderzoek. Het duurt wel even voordat dit effect breed zichtbaar wordt.

De toenemende vraag naar hun diensten trekt meer hoogwaardige serviceproviders aan. Hoe meer gespecialiseerde leveranciers er zijn, hoe eenvoudiger en goedkoper het wordt voor ondernemers om een bedrijf te starten in de regio, zelfs voordat ze financiering hebben verkregen. Dit creëert een zichzelf versterkend effect.

Investeringen in de Nederlandse economie hebben een vergelijkbaar vermenigvuldigingseffect, stelt Wennink. Hij pleit in zijn rapport voor de oprichting van een productiefaciliteit voor fotonische chips in Nederland, een project van bijna 2 miljard euro dat 1.000 nieuwe banen zou opleveren, en gemiddeld 2,5 extra banen per nieuwe baan in de toeleveringsketen.

Verder stijgen de gemiddelde lonen in de regio als er meer venture capital wordt geïnvesteerd, door de toegenomen productiviteit en de concurrentie om talent. Elke miljoen dollar investering vertegenwoordigt 7 miljoen dollar aan salarisbetalingen, en een verdubbeling van het venture capital leidt tot gemiddeld 10 procent hogere salarissen.

De lokale economie profiteert ook, omdat deze werknemers lokale consumenten zijn die winkels en horeca bezoeken en lokaal besteden.

Regionale diversificatie

In Nederland is de spreiding van investeringen gelijkmatiger geworden dan 25 jaar geleden, volgens een rapport van PwC over de ontwikkeling van venture capital in Nederland. Waar rond de millenniumwisseling nog tweederde van alle deals in of rond Amsterdam geconcentreerd was, is dat percentage nu gedaald naar ongeveer 30 procent.

Innovatie is niet meer alleen te vinden in één regio, maar verspreid over verschillende gebieden die elk hun eigen specialisatie ontwikkelen. Zo staat Brainport Eindhoven bekend om de hightech maakindustrie, Leiden om life sciences en focussen Utrecht en Twente zich op AI en machine learning.

Dit is positief nieuws, aldus Gijs van Leeuwen, private equity lead en partner bij PwC. ‘Het geeft investeerders meer keuze en maakt onze economie minder kwetsbaar,’ zegt hij.

