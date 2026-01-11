Ontdek het Jonge Collectief van DE HOE: Vernieuwers in Actie!

Julie Boellaard en Sweder de Sitter vormen het nieuwe ‘jonge collectief’ van DE HOE

Julie Boellaard en Sweder de Sitter zijn de nieuwste leden van het jonge collectief bij DE HOE, gekozen na een open oproep van het Vlaamse theatergezelschap. Ze hebben de vaste leden ‘volledig verrast met hun talent in schrijven, creëren en acteren’.

Toen Hof van Eede en de KOE in januari 2022 fuseerden, besloten ze verder te gaan onder de naam De HOE, oftewel Het Onafhankelijk Ensemble. Dit collectief zou een platform bieden aan drie generaties van theatermakers. De vaste leden, waaronder Ans Van den Eede, Greg Timmermans, Natali Broods, Peter Van den Eede, Wannes Gyselinck en Willem de Wolf, zouden worden vergezeld door een steeds wisselend jong collectief dat mede de richting van het gezelschap zou bepalen.

Gedurende de eerste fase, die duurt van januari 2022 tot de zomer van 2025, werden Carine van Bruggen en Mitch Van Landeghem gekozen als vertegenwoordigers van de jongste generatie. Tijdens hun tijd bij DE HOE droegen ze bij aan en speelden ze in producties zoals Opening Night en Laurie & Lou, werkten ze mee aan de podcastserie Radio Insomnia, en namen deel aan de lezingenserie DE HOE onderbreekt.

Deze maand nemen Julie Boellaard en Sweder de Sitter het stokje over van Van Bruggen en Van Landeghem als het nieuwe jonge collectief. Het duo rondde in 2022 hun acteursopleiding af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met de komisch-filosofische voorstelling Illuminate Illusion, die geselecteerd werd door Via Rudolphi voor Het Debuut. Vervolgens creëerden ze samen de voorstelling MIMESIS. Daarnaast hebben ze regelmatig opgetreden in producties van andere gezelschappen; Boellaard speelde onder meer bij NITE, Maas Theater&Dans, Girls in Woods en BonteHond, terwijl De Sitter te zien was bij KASSETT, Holland Opera, Werkplaats Walhalla en het Wilminktheater.

Hun debuut bij DE HOE is de voorstelling DE SITCOMEBACK, een vervolg op de theaterhit DE SITCOM (2025), die op 21 februari in Gent in première gaat. Het duo is ‘ongelooflijk vereerd’ en ‘buitengewoon enthousiast’ over deze kans. ‘We laten alles achter ons, verhuizen naar Antwerpen, slijpen onze potloden, kraken onze hersens, poetsen onze schoenen en bereiden ons voor op onze eerste gezamenlijke dans,’ delen zij mee.

