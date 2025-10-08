Beste Zangers: Deze artiesten blazen kijkers omver!

Deze aflevering van Beste Zangers is gewijd aan Snelle, in het prachtige Sevilla. De artiesten brengen vertolkingen van zijn liedjes, met een bijzonder memorabel optreden van Acda en De Munnik dat bij de kijkers in de smaak valt.

Het optreden van het duo vormt het slot van de avond en wordt door de kijkers gezien als een perfecte uitvoering van het principe ‘het beste voor het laatst bewaren’. Snelle, wiens echte naam Lars Bos is, is duidelijk ontroerd. Hij is al lange tijd een bewonderaar van Acda en De Munnik en voelt zich vereerd dat zijn “grote helden” een van zijn nummers coveren.

Lovende reacties

“Een schitterende afsluiting met Zij Luistert Naar Mij door Acda & De Munnik, waarbij af en toe de melodie van Niet Of Nooit Geweest doorschemerde”, aldus een reactie op X. “Acda en De Munnik weten mij elke week opnieuw te raken”, voegt iemand anders toe.

Een andere enthousiaste kijker meldt: “Ik hoopte de hele avond dat Acda en De Munnik mijn favoriete nummer van Snelle zouden spelen, en jawel, dat deden ze!”









