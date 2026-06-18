Cees Debets: Dealer in Verbeelding en Bekroond als Ridder!

Afscheid van een Theatericoon
Op maandagmiddag werd er in de Koninklijke Schouwburg een feestelijke bijeenkomst gehouden ter ere van het afscheid van Cees Debets, de directeur van Het Nationale Theater, die met pensioen gaat. Tijdens deze bijzondere gelegenheid spraken verschillende prominenten, waaronder Renée Jones-Bos, de voorzitter van de Raad van Toezicht, John de Weerd, zijn opvolger, en de burgemeester van Den Haag, Van Zanen. Laatstgenoemde eerde Debets door hem een onderscheiding op te spelden.
Debets werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 2018 vervulde Cees Debets de rol van algemeen directeur bij Het Nationale Theater. Voordat hij deze positie bekleedde, was hij directeur van Theater aan het Spui. Hij speelde een cruciale rol in de fusie van dit theater met de Koninklijke Schouwburg en Het Nationale Toneel, wat uiteindelijk leidde tot de vorming van Het Nationale Theater.
De middag was niet alleen gevuld met toespraken maar ook met culturele optredens. Acteurs zoals Hein van der Heijden en Elias de Bruyne traden op, en het hele ensemble presenteerde een act als een menselijke fontein. Daarnaast droeg dichteres Babs Gons een speciaal gedicht voor ter ere van Debets.
Ode aan de Theaterdirecteur
de wereld een podium,
waar mensenharten samensmelten
vertalen we hier
onze blijdschap, onze smart
avondrood
eerste herinneringen
eeuwenoud verstand
hier starten revoluties
smelten over in ballades
en rituelen
zingen we ons unieke lied
het luide lied
dansen we ons levensspel
hier laten we voorouders spreken
bewegen ze door ons heen
hier geven we een stem
aan rusteloze benen, trillende borstkas
aan stiltes, tumult en opstand
hier vieren we, treuren we
bezingen we verlies
en herovering
vangen we het licht
duelleren met schaduwen
leren ruimte geven
aan onszelf en anderen
hier houden we vast, hebben lief
en leren loslaten als het gordijn valt
gaan we in dialoog
verwarren en ontroeren
om diep te raken
hier gaan kunstenaars aan de slag
als bommen vallen
als de wereld brandt
nemen zij de leiding
over onze binnenwerelden
ze grijpen de pen, het podium
in tijden van crisis, van pandemie
om zich uit te spreken
hun stem te verheffen
zich uit te drukken
in een decor van fantasie
de dichters, de cabaretiers
de troubadours en minstrelen
de dansers, de acteurs
de schrijvers, de souffleurs
de regisseurs, dramaturgen
de denkers, de scheppers
houden de wereld tegen het licht
gebruiken taal die ertoe doet
doen precies wat kunst moet doen
het draaglijk maken
duiden, ontmoeten, bewegen
en als directeur van een theater
handel je in verhalen
deal je in verbeelding
handel je in schuilhoeken
verhandel je in verlangens
zet een zaal vol mensen
en laat iets wonderbaarlijks gebeuren
op de planken
en de harten in de zaal
zullen synchroon kloppen
open de deuren
breng de poëzie op het podium
en de wereld verandert
voor even van kleur
foto’s door Caroline de Winter
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Loes Bakker is onderwijsspecialist met jarenlange ervaring in beleid en praktijk. Haar bijdragen gaan over vernieuwing, digitalisering en pedagogische kwesties in het onderwijs. Ze legt onderwijsontwikkelingen kritisch bloot, altijd met een hart voor leerlingen, leerkrachten én een toekomstgericht onderwijssysteem dat iedereen gelijke kansen biedt.