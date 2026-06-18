Cees Debets: Dealer in Verbeelding en Bekroond als Ridder!

Afscheid van een Theatericoon

Op maandagmiddag werd er in de Koninklijke Schouwburg een feestelijke bijeenkomst gehouden ter ere van het afscheid van Cees Debets, de directeur van Het Nationale Theater, die met pensioen gaat. Tijdens deze bijzondere gelegenheid spraken verschillende prominenten, waaronder Renée Jones-Bos, de voorzitter van de Raad van Toezicht, John de Weerd, zijn opvolger, en de burgemeester van Den Haag, Van Zanen. Laatstgenoemde eerde Debets door hem een onderscheiding op te spelden.

Debets werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 2018 vervulde Cees Debets de rol van algemeen directeur bij Het Nationale Theater. Voordat hij deze positie bekleedde, was hij directeur van Theater aan het Spui. Hij speelde een cruciale rol in de fusie van dit theater met de Koninklijke Schouwburg en Het Nationale Toneel, wat uiteindelijk leidde tot de vorming van Het Nationale Theater.

De middag was niet alleen gevuld met toespraken maar ook met culturele optredens. Acteurs zoals Hein van der Heijden en Elias de Bruyne traden op, en het hele ensemble presenteerde een act als een menselijke fontein. Daarnaast droeg dichteres Babs Gons een speciaal gedicht voor ter ere van Debets.

Ode aan de Theaterdirecteur

de wereld een podium,

waar mensenharten samensmelten

vertalen we hier

onze blijdschap, onze smart

avondrood

eerste herinneringen

eeuwenoud verstand

hier starten revoluties

smelten over in ballades

en rituelen

zingen we ons unieke lied

het luide lied

dansen we ons levensspel

hier laten we voorouders spreken

bewegen ze door ons heen

hier geven we een stem

aan rusteloze benen, trillende borstkas

aan stiltes, tumult en opstand

hier vieren we, treuren we

bezingen we verlies

en herovering

vangen we het licht

duelleren met schaduwen

leren ruimte geven

aan onszelf en anderen

hier houden we vast, hebben lief

en leren loslaten als het gordijn valt

gaan we in dialoog

verwarren en ontroeren

om diep te raken

hier gaan kunstenaars aan de slag

als bommen vallen

als de wereld brandt

nemen zij de leiding

over onze binnenwerelden

ze grijpen de pen, het podium

in tijden van crisis, van pandemie

om zich uit te spreken

hun stem te verheffen

zich uit te drukken

in een decor van fantasie

de dichters, de cabaretiers

de troubadours en minstrelen

de dansers, de acteurs

de schrijvers, de souffleurs

de regisseurs, dramaturgen

de denkers, de scheppers

houden de wereld tegen het licht

gebruiken taal die ertoe doet

doen precies wat kunst moet doen

het draaglijk maken

duiden, ontmoeten, bewegen

en als directeur van een theater

handel je in verhalen

deal je in verbeelding

handel je in schuilhoeken

verhandel je in verlangens

zet een zaal vol mensen

en laat iets wonderbaarlijks gebeuren

op de planken

en de harten in de zaal

zullen synchroon kloppen

open de deuren

breng de poëzie op het podium

en de wereld verandert

voor even van kleur

foto’s door Caroline de Winter

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