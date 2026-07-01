Topartikelen week 25: Schaambedrijven, Swapfiets-rel, TikTok Shopping!

Deze week heeft onze redactie weer interessante artikelen voor je uitgezocht. Onder de highlights: een opvallend bestuursconflict bij Swapfiets, de potentie van TikTok Shop als een revolutionaire ontwikkeling in e-commerce, en de vraag of jouw bedrijf als een ‘schaambedrijf’ kan worden beschouwd.

Amerika zet zijn zinnen op Nederlandse deeptech: kans of bedreiging?

De interesse van Amerikaanse investeerders in Nederlandse deeptechbedrijven groeit sterk, met focus op sectoren als quantumtechnologie, fotonica, defensie en halfgeleiders. Hoewel deze interesse kansen biedt, benadrukt Invest-NL het belang van het behouden van kennis, onderzoek en ontwikkeling, en besluitvorming binnen Europa. Kapitaal kan namelijk ook invloed met zich meebrengen.

Waarom is dit relevant? Volgens Invest-NL biedt de aandacht vanuit de VS, ondanks politieke spanningen, voornamelijk kansen voor Nederlandse deeptechbedrijven. Senior onderzoeker en investeerder Liz Duijves deelt inzichten over hoe deze kansen optimaal benut kunnen worden.

Lees meer: Scaleups hebben Amerikaanse klanten en financiers nodig voor groei, maar goede veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal

CEO’s verliezen slaap niet over AI, maar over hun eigen bestuursleden

Ondanks dat AI, activistische aandeelhouders en geopolitieke onrust vaak in het nieuws zijn, blijkt uit internationaal onderzoek dat CEO’s zich meer zorgen maken over hun raad van bestuur. Deze raad vormt de grootste stressfactor voor topbestuurders.

Waarom moet je dit lezen? Het onderzoek biedt een blik op de eenzaamheid, stress en de verwachtingen waar CEO’s mee te maken hebben, en legt uit waarom AI eerder energie geeft dan kopzorgen veroorzaakt.

Lees meer: De CEO als emotionele schokdemper

TikTok Shop komt naar Nederland: goudmijn of valstrik?

TikTok evolueert van een puur marketingplatform naar een verkoopplatform. Via TikTok Shop kunnen gebruikers direct producten kopen uit hun feed. Dit biedt enorme kansen voor merken, maar succes vereist een constante aanvoer van content, creatieve makers en voldoende winstmarges.

Waarom is dit belangrijk? MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood analyseert hoe sociale handel de detailhandel kan transformeren. Ze bespreekt waarom TikTok Shop misschien wel de grootste e-commerce innovatie van de laatste jaren is en welke risico’s ondernemers niet moeten negeren.

Lees meer: TikTok Shop komt in Nederland: een verkoopkans, niet alleen concurrentie uit China

Conflict bij Swapfiets belicht toekomstige uitdagingen voor bedrijven

Een salarisconflict leidde tot het ontslag van Swapfiets-directeur Suzanne Berings. Dit incident belicht een breder vraagstuk: vanaf 2027 moeten werkgevers meer openheid geven over loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

Waarom is dit lezenswaardig? Deze bestuurscrisis toont aan hoe ingrijpend de nieuwe Europese regelgeving voor loontransparantie kan zijn. Veel bedrijven onderschatten dit nog, maar binnenkort kan het leiden tot moeilijke gesprekken en juridische uitdagingen.

Lees meer: Swapfiets verliest directeur na loonconflict, terwijl nieuwe wetgeving openheid van zaken eist

Is jouw onderneming een ‘schaambedrijf’?

Wat als jouw bedrijf morgen zou verdwijnen, wie zou dat merken? Volgens de provocerende denker Sven Rickli is het antwoord voor veel bedrijven oncomfortabel: bijna niemand. Hij bestempelt bedrijven die voornamelijk gericht zijn op groei, winst of gemak als ‘schaambedrijven’, van Tata tot Tesla.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers interviewt Rickli over een oncomfortabele, doch relevante vraag voor elke leidinggevende. Draagt jouw bedrijf meer bij aan de maatschappij dan het neemt?

Lees meer: Van Tata tot Tesla: de meeste bedrijven worden beschouwd als ‘schaambedrijven’

Hier vind je het belangrijkste nieuws van week 25 van het jaar 2026:

De Straat van Hormuz heropent op vrijdag en €25 miljoen financiering voor het Nederlandse Xiver (maandag 15 juni)

Nexperia blijft winstgevend zonder ‘China’ en directeur van Swapfiets vertrekt na salarisrel (dinsdag 16 juni)

Musk koopt AI-succes Cursor voor $60 miljard en problemen dreigen voor Temper (woensdag 17 juni)

Vattenfall en een Nederlandse startup willen datacenters op de Noordzee en Amerika ziet potentie in Nederlandse deeptech (donderdag 18 juni)

Ondernemers geven het kabinet-Jetten een onvoldoende en Apple overweegt prijsverhogingen (vrijdag 19 juni)

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