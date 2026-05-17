Week 18 Must Reads: Musk vs. Altman: AI Ruïneert Werkrelaties, Swapfiets-oprichters Gaan Elektrisch

Onze redactie heeft de meest interessante artikelen van de afgelopen week voor je op een rijtje gezet. Deze week onder meer: de legendarische confrontatie tussen Elon Musk en Sam Altman die nu de rechtszaal heeft bereikt, de manier waarop AI de interpersoonlijke relaties op de werkvloer beïnvloedt, en de nieuwe stap van de oprichters van Swapfiets richting de markt van tweedehands elektrische voertuigen.

Musk vraagt $150 miljard van OpenAI, maar zijn ware doel is anders

De langdurige ruzie tussen Sam Altman en Elon Musk heeft een nieuwe fase bereikt: de rechtszaak is afgelopen maandag in de Verenigde Staten begonnen. Musk beticht Altman van verraad, terwijl Altman beweert dat Musk uit jaloezie handelt. Heel Silicon Valley volgt deze strijd tussen twee technologiemagnaten op de voet.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers verklaart in vijf vragen en antwoorden wat de kern van deze rechtszaak is en wat er voor beide partijen op het spel staat. Het gaat hier niet enkel om een persoonlijk conflict: de uitslag kan bepalen wie de leiding neemt in de AI-industrie – en of OpenAI, oorspronkelijk een non-profit, de stap naar de beurs zal zetten.

Europeanen dumpen jaarlijks 13 miljoen ton kleding. Reju ziet hierin een zakelijke kans

Elk jaar gooien Europeanen ongeveer 13 miljoen ton kleding weg, en dat aantal is stijgende. Modeveteraan Patrik Frisk ziet potentieel in deze alsmaar groeiende berg afval. Zijn recyclingonderneming Reju heeft een subsidie van 135 miljoen euro gekregen voor een fabriek in Limburg waar oud polyester wordt omgezet in nieuw textiel. Frisk, voorheen CEO van Under Armour, beschouwt zijn overstap naar een chemiebedrijf als een logische stap.

Waarom moet je dit lezen? In een openhartig interview vertelt een ondernemer die 35 jaar lang ‘heel veel kleding en schoenen heeft verkocht’ hoe hij nu bijdraagt aan het betalen van de milieurekening. Frisk benadrukt wat echt nodig is voor een circulaire mode-industrie: niet alleen geavanceerde technologie, maar ook grootschalige inzameling en nieuwe EU-regelgeving die recycling rendabel maakt.

AI maakt je productiever – maar ondermijnt tegelijkertijd je relaties op het werk

Ongeveer 4,6 miljoen Nederlanders gebruiken AI-hulpmiddelen op hun werkplek. Deze tools zijn handig, maar er kleven ook nadelen aan. Het gebruik van AI voor het beantwoorden van vragen, het opstellen van rapporten en het simuleren van moeilijke gesprekken maakt de noodzaak van interactie met collega’s minder. Dit heeft een duidelijk effect op de sociale dynamiek binnen bedrijven.

Waarom moet je dit lezen? Emails die duidelijk door een chatbot zijn opgesteld en AI-gegenereerde rapporten die vol fouten zitten veroorzaken irritatie, wantrouwen en vervreemding onder collega’s. MT/Sprout-redacteur Karin Swiers illustreert met zes voorbeelden waar het misgaat en toont aan dat de efficiëntie van AI ook een prijs heeft.

Swapfiets-oprichters richten hun pijlen nu op de markt voor tweedehands EV’s

Niet langer fietsen, maar tweedehands elektrische auto’s: na het succes van Swapfiets wagen ondernemers Richard Burger en Martijn Obers zich aan een nieuw project. De markt voor tweedehands EV’s groeit snel. Met hun nieuwe online platform Eccasion, opgericht in 2024, streven ze ernaar dit segment toegankelijker te maken voor particulieren.

Eccasion is tot nu toe gefinancierd met persoonlijke investeringen, maar heeft recentelijk zijn eerste grote investering ontvangen van de investeringsmaatschappijen Playfair VC en Rethink Ventures, en voormalig medeoprichter van Swapfiets, Dirk de Bruijn.

Waarom moet je dit lezen? De recente investeringen komen op een moment waarop elektrisch rijden meer aandacht krijgt door de stijgende brandstofprijzen. Dit is ook zichtbaar in de markt voor tweedehands auto’s. Het juiste moment kiezen lijkt een sterke kant van Burger en Obers, aldus MT/Sprout-redacteur Jeroen de Boer in een gesprek over hun nieuwe onderneming.

