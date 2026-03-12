Topverhalen week 9: Nederland droneland & Big Tech’s kans op soevereiniteitswashing

Elke vrijdag kiest de redactie van MT/Sprout de belangrijkste artikelen uit die je de afgelopen week niet mag hebben gemist. De essentiële leeslijst van deze week bevat onderwerpen zoals Nederland als dronekampioen, de kansen die big tech ziet in de angst van Europa voor het verliezen van soevereiniteit, en de reden waarom merken met een missie hun geheime productieketens openstellen voor concurrenten.

Nederland als voortrekker in drones: 125 defensie-startups, grote orders en een campus in Born

De situatie in Oekraïne heeft de drone-industrie in Nederland een enorme boost gegeven. Startups zoals Tulip Tech, DeltaQuad en Intelic kennen een explosieve groei, het ministerie van Defensie investeert honderden miljoenen en in Born wordt een nieuwe dronecampus gebouwd. Nederland streeft ernaar de Europese leider te worden op het gebied van onbemande systemen, terwijl andere landen met afgunst toekijken.

Waarom is dit belangrijk om te lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters belicht hoe een gespecialiseerde markt razendsnel volwassen wordt en wat dit betekent voor investeringsmogelijkheden en de positie van Nederland binnen de Europese defensie-industrie.

Lees hier: Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de Nederlandse drone-industrie snel volwassen geworden

Geef een CEO aandelen en duurzaamheid lijdt eronder, volgens onderzoek

CEO’s bepalen de koers, ook op het gebied van duurzaamheid. Onderzoeker Frederique Bouwman heeft de gegevens van ongeveer drieduizend voornamelijk beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven onderzocht en onthult een oncomfortabele waarheid: de manier waarop een CEO wordt beloond, kan de ambities voor duurzaamheid schaden.

Waarom zou je dit moeten lezen? Dit biedt een kritische blik voor iedereen die denkt dat ESG voornamelijk een strategisch of communicatief probleem is.

Lees hier: Hoe beloningen, culturele achtergronden en leiderschapsprijzen de focus van topbestuurders op duurzaamheid beïnvloeden

Big tech ziet kansen in Europa’s angst voor soevereiniteit: ‘Dit is soevereiniteitswashing’

Amerikaanse technologiegiganten introduceren ‘Europese’ varianten van hun cloud- en AI-diensten om tegemoet te komen aan de Europese vraag naar digitale onafhankelijkheid. MT/Sprout-redacteur Karin Swiers heeft met experts gesproken over de beloften van big tech en onthult waar de echte kwetsbaarheden liggen.

Waarom is dit lezenswaardig? Het artikel analyseert wat daadwerkelijk haalbaar is, wat slechts schijnzekerheid biedt en waarom overheden en bedrijven hun IT-strategieën fundamenteel moeten herzien.

Lees hier: We worstelen met digitale soevereiniteit: ‘Alle argumenten rond DigiD en NS kunnen weerlegd worden’

Waarom impactmerken hun geheime ketens openstellen voor concurrenten

Merknamen zoals The Good Roll en Bakers & Bananas volgen het voorbeeld van Tony’s Chocolonely door hun duurzame toeleveringsketens open te stellen voor de gehele industrie. Het doel is meer schaal, meer transparantie en meer impact. De realiteit laat zien dat marges klein zijn en dat het delen van je unieke verhaal risico’s met zich mee kan brengen. Desondanks kiezen steeds meer ondernemers voor dit model van open source.

Waarom moet je dit lezen? Echte impact wordt zelden alleen via een consumentenmerk bereikt. Het gaat om schaalvergroting, controle over de keten en bedrijfsmodellen die evolueren van B2C naar B2B. De strategische les: wie duurzaamheid wil bevorderen, moet soms zijn concurrentievoordeel delen en zijn merk heroverwegen.

Lees hier: Impactmerken maken hun duurzame toeleveringsketens beschikbaar voor de hele industrie: deels idealistisch, deels bittere noodzaak

