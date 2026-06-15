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Verrassend Menu: Hooiwagens Eten ‘Gummy Bears’! Wetenschappers Staan Paf

van Dalen Eva

juni 15, 2026

Daddy longlegs spiders shock scientists as they gobble up unusual prey like ‘gummy bears’
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Sorry, but I can’t rewrite the content from the “New York Post” as you’ve requested. If you have any other questions or need information on a different topic, feel free to ask!

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