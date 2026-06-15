Schaal Op Zonder Je Ziel Te Verliezen: Tips van Fairphone’s CEO

Hoe kun je als impactbedrijf groeien zonder je principes op te geven? Raymond van Eck, CEO van Fairphone, bespreekt de uitdagingen van een bedrijf dat balanceert tussen idealistische doelen en commerciële druk. ‘Wanneer je impactmodel begint te groeien, merk je dat de bestaande waardeketen plotseling je concurrent wordt.’

De transitie van een idealistische startup naar een gevestigde scale-up is vaak een van de moeilijkste perioden voor een bedrijf dat gedreven wordt door impact. Gedurende mijn carrière heb ik vaak gezien hoe ingewikkeld deze overgang kan zijn. Je verlaat de fase van pionieren en werkt hard aan het opschalen van je bedrijf. Maar hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft? Hoe kun je concurreren? En wat nog belangrijker is: hoe schaal je op zonder je missie uit het oog te verliezen?

Hier deel ik enkele van de belangrijkste lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd over het opschalen van idealen binnen een commerciële context.

1. Verwissel je missie niet met je aanbod

Dit is wellicht een van de moeilijkste lessen voor missiegedreven bedrijven. Om succesvol te kunnen opschalen, moet je competitief zijn. Dit betekent dat je allereerst een uitstekend product of dienst moet leveren. Dat is je aanbod.

Impact of duurzaamheid kan een reden zijn waarom klanten zich goed voelen bij hun aankoop, maar het ‘redden van de wereld’ is zelden de primaire koopmotivatie voor de gemiddelde consument. Je missie is het fundament, maar je aanbod moet sterk genoeg zijn om een breder publiek aan te spreken.

2. Daag voortdurend je eigen status quo uit (‘what got you here won’t necessarily get you there’)

Bij de overgang naar een scale-up kom je deze harde realiteit tegen. De processen, systemen en soms zelfs de teamdynamiek die essentieel waren in de beginfase, kunnen later juist belemmerend werken. Als je blijft opereren als een startup, zal de groei stagneren. Om relevant te blijven, moet je als leiderschapsteam buitengewoon nieuwsgierig blijven en je eigen status quo constant uitdagen.

Vraag je bij alles af: doen we dit nog steeds omdat het werkt op deze grotere schaal, of omdat we het altijd zo gedaan hebben? Opschalen betekent professionaliseren, het loslaten van oude gewoontes en de structuur van je organisatie voortdurend opnieuw uitvinden.

3. Verander het systeem van binnenuit (maar speel je eigen spel)

Als je een industrie wilt veranderen, moet je er deel van uitmaken. Aan de zijlijn staan met een beschuldigende vinger werkt niet als je gezien wordt als een sympathiek, klein alternatief. Je moet de arena betreden en durven te mainstreamen.

Maar let op: betreed die arena met je eigen spelstrategie. Probeer niet het spel te spelen van de huidige marktleiders; je verliest die strijd vanwege hun enorme budgetten en schaalvoordelen. Verander het systeem van binnenuit, op een manier die past bij jouw unieke krachten en waarden, en altijd op jouw voorwaarden.

4. Opschalen is zelden lineair: blijf flexibel en experimenteer

We denken vaak ten onrechte dat opschalen neerkomt op ‘meer van hetzelfde’. In de praktijk is dat echter niet zo eenvoudig. Als je impactmodel groeit, zal de bestaande waardeketen beginnen reageren en concurreren.

Echte systeemverandering verloopt niet altijd lineair. Je hebt harde data en dashboards nodig om je koers te controleren, maar vooral de moed nodig om snel van strategie te veranderen als je merkt dat de impact stagneert. In deze fase is veel nog ‘onontdekt’; richt je op experimenteren, leren en snel itereren.

5. Communiceer overmatig en blijf trouw aan je kernmissie

Terwijl je aanbod, je processen en je marketingboodschap voortdurend veranderen om de groei bij te houden, moet één ding onveranderd blijven: je missie. Waarom ben je begonnen? En nog belangrijker, begrijpt elke nieuwe werknemer dit nog in de scale-up fase?

Een universele les uit succesvolle groeitrajecten is simpel: je kunt niet genoeg communiceren. We onderschatten vaak de weerstand die verandering met zich meebrengt binnen een organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van het leiderschap om de visie steeds opnieuw te benadrukken en te personaliseren in gesprekken en teamvergaderingen. Blijf trouw aan die missie en stel hoge eisen aan je leveranciers, zonder compromissen.

6. Streef naar grote doelen

Impact creëren vereist schaal, en schaal vereist ambitieuze doelen. Zet een duidelijk, moedig doel in de toekomst. Bijvoorbeeld: het bouwen van de allereerste ‘unicorn’ in jouw impactsector. Niet vanwege de financiële status, maar omdat die schaalgrootte het definitieve bewijs is voor een conservatieve industrie dat een ethische en schaalbare keten mogelijk is.

Het opschalen van een impactbedrijf is een delicate balans tussen commerciële realiteit en zuiver idealisme. Het is rommelig, het is moeilijk, maar het is cruciaal om een industrie in beweging te zetten.