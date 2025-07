Zomer 2025: Drie recordkorte dagen door snellere aardrotatie!

De tijd werkt deze zomer niet in uw voordeel

Deze zomer zullen er drie opmerkelijk kortere dagen zijn dan normaal, omdat de rotatie van de aarde onverwachts versnelt, zo melden wetenschappers.

Normaal gesproken duurt een volledige rotatie van onze ‘bleekblauwe stip’ ongeveer 86.400 seconden — ofwel 24 uur — maar deze zomer zullen er drie dagen zijn waarop er tot 1,51 milliseconden van de tijd worden afgesneden, volgens een rapport van Popular Mechanics.







Kortere dagen op komst

De Internationale Dienst voor Rotatie en Referentiesystemen heeft ontdekt dat 9 juli, 22 juli en 5 augustus de dagen zullen zijn die getroffen worden door deze tijdverkorting, waardoor ze tot de kortste dagen behoren sinds 2020.

Wetenschappers hebben aangegeven dat deze data samenvallen met het moment waarop de maan het verst van de evenaar verwijderd is, wat invloed heeft op de rotatiesnelheid van de aarde, aldus het rapport.

De kortste dag die sinds 2020 is opgetekend, was 5 juli 2024, die een volle 1,66 milliseconden korter was dan gemiddeld — en experts kunnen de reden voor deze toegenomen versnelling niet vaststellen.

“Niemand had dit verwacht,” zei Leonic Zotov, een expert in aardrotatie van de Staatsuniversiteit van Moskou, tegen TimeandDate.com over de versnellende trend.

“De oorzaak van deze versnelling is niet verklaard. De meeste wetenschappers geloven dat het iets binnenin de aarde is. Oceanische en atmosferische modellen verklaren deze enorme versnelling niet,” voegde Zotov toe.







De officiële tijdwaarnemers van de aarde zouden in 2029 mogelijk voor het eerst drastische maatregelen moeten nemen om bij te blijven met het nieuwe tempo — een ‘negatieve schrikkelseconde’ instellen, volgens een studie gepubliceerd in Nature vorig jaar.

“Dit is een ongekende situatie en een grote zaak,” zei studieleider en geofysicus aan de Scripps Institution of Oceanography aan de Universiteit van Californië, Duncan Agnew, destijds.

“Het is geen enorme verandering in de rotatie van de aarde die zal leiden tot een catastrofe of iets dergelijks, maar het is wel iets opmerkelijks. Het is weer een indicatie dat we in een zeer ongebruikelijke tijd leven.”

Dagen op aarde waren niet altijd 24 uur lang, met rotaties tijdens de Bronstijd die ongeveer 23 uur duurden.

