Het Fries StraatFestival in Leeuwarden, dat al ruim veertig jaar bestaat, behoort samen met Deventer op Stelten tot de top van het Nederlandse straattheater. Programmeur Léonie Dijkema heeft een voorliefde voor circustheater, wat prominent aanwezig is op het festival en de laatste jaren flink aan populariteit wint. Dit jaar draait het festival om het thema ’tussenlanding’, een concept waarbij vreemden elkaar ontmoeten en tijdelijke reisgenoten worden. Volgens Dijkema biedt dit ook een moment van rust in de hectiek van alledag.

Dit jaar is er een samenwerking met Oerol, waardoor acts zoals Tall Tales Company, San Cha en Monki Business op beide festivals te zien zijn. Het festival in Leeuwarden is verplaatst van eind mei naar begin juni. De historische binnenstad van Leeuwarden transformeert op 5 en 6 juni in een arena voor muziek, dans en straattheater, met optredens van zowel nationale als internationale artiesten en tienduizenden bezoekers.

Voor het Fries museum op het Wilhelminaplein wordt een nieuwe interpretatie van Pinokkio door Norbert Busschers en zijn collectief opgevoerd. Busschers, de oprichter van Theater Gajes en een ervaren theatermaker, creëerde deze muzikale en visueel indrukwekkende versie van het bekende verhaal samen met zijn team, met regieassistentie van Ola Mafaalani. Deze uitvoering van Pinokkio is een fraaie mix van klassieke theaterelementen met mime, dans, toneel, acrobatiek en circus, gepresenteerd in een setting die doet denken aan een wagenspel.

Pinokkio is een ontroerend personage dat niet alleen medeleven opwekt, maar ook bewondering afdwingt wanneer hij ondersteboven in een mast hangt. De voorstelling is rijk aan muzikale elementen zoals cello, bas, toetsen, zingende zaag, slagwerk en trompet, en bevat zelfs koorzang die herinnert aan het werk van Philip Glass. Deze Pinokkio blinkt uit in zijn toegankelijke vorm waarin circustheater naadloos is verweven met een klassiek verhaal.

Op een binnenplaats van de Fryske Akademy wordt LEF! opgevoerd door WIRWAR Producties, een project van Laura van Hal. Van Hal, oorspronkelijk een danser bij diverse jeugddanstheatergroepen en later actief bij Circus Elleboog en Tent, heeft met WIRWAR internationaal succes geboekt. LEF! is een familievoorstelling met drie Franse acrobaten die samenwerken en conflicten ervaren, maar uiteindelijk samen tot een oplossing komen. De voorstelling is een verkorte, festivalgerichte versie van de oorspronkelijke productie uit 2018, die zich afspeelde in een klassieke gymzaal. WIRWAR biedt ook workshops aan voor ouders en kinderen.

In de Prinsentuin aan de noordzijde van de binnenstad presenteert Simon Granit Ossoinak uit Stockholm zijn voorstelling Ukemi: The Art of Falling. Ossoinak, actief als maker, performer, docent en choreograaf, studeerde aan Codarts in Rotterdam en werkte met Conny Janssen. Zijn voorstelling probeert ‘vallen’ te herdefiniëren als iets positiefs, een leermoment voor wie risico’s durft te nemen, terwijl het ook steun biedt aan jongeren die worstelen met de druk om perfect te zijn.

Op deze prachtige locatie zien we een constructie van steigerbuizen waarin drie acrobaten indrukwekkende bewegingen uitvoeren, soms ruig, dan weer esthetisch. Ukemi kent prachtige momenten maar mist soms voldoende dramatiek om continu spannend te blijven.

In de binnenstad zijn naast de grotere voorstellingen veel kleine acts te vinden waarbij het publiek zelf de rol van performer kan aannemen, zoals bij Lightened Eyes van Close-Act Theatre of bij de interactieve installaties van Cia Itenerania. Over de Nieuwestad zwerft The Saxophone Man van Teatro Pachuco, een drie meter hoge figuur met een saxofoonhoofd die muziek voortbrengt en een paraplu opent als Singin’ in the Rain klinkt, tot verbazing van het winkelend publiek en terrasbezoekers.

De verbinding tussen jazz en theater wordt duidelijk bij De 3de Verdieping waar Arno Bakker met zijn enorme tuba en indrukwekkende verschijning het publiek betovert, ondersteund door een drummer en saxofonist, waarbij de lijn tussen theater en muziek vervaagt. Elders in de stad nodigt de installatie ANIMAL LOVE bezoekers uit om na te denken over de relatie tussen mensen en dieren, terwijl De Vavafoo, een creatie van De Wenkbrauwerij uit Antwerpen, gemaakt van oude meubelstukken, de buitenwereld even doet vergeten.

Uit andere onderdelen van het festivalprogramma, zoals voorstellingen van Marta en Kim, Cia Dés Tro, Bot en Tête-bêche, blijkt de hoge kwaliteit waar het Fries StraatFestival om bekend staat. De waarde van straattheater, met name de mogelijkheid tot ontmoeting en gezamenlijke beleving, is in deze tijden van sociaal onbehagen zeer significant.