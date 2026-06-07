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Wetenschapper onthult: Dit gebeurt er écht in de Bermudadriehoek – Waarom verdwijnen er zoveel schepen?

van Dalen Eva

juni 7, 2026

Scientist explains what really goes down in the Bermuda Triangle — and why so many ships go missing there
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