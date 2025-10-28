Vogels gedragen zich vreemd: mogelijke ernstige gevolgen voor de mensheid!

Is dit het teken van een dreigende vogelramp?

Wetenschappers waarschuwen dat klimaatverandering de migratiepatronen van vogels verstoort, wat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel onze gevederde vrienden als de mensheid.

“Er is een zeer nauwe relatie tussen de aanwezigheid van vogels op de planeet en de klimatologische en weersomstandigheden,” vertelde Andrew Farnsworth, een ecoloog gespecialiseerd in migratie en gastwetenschapper aan de Cornell University, aan NBC Connecticut.

Hij legde uit dat het effect niet alleen lokaal is — de situatie beïnvloedt vogelecosystemen wereldwijd als een apocalyptisch domino-effect.

“Veel hiervan is gerelateerd aan wat er in het Arctisch gebied gebeurt, in de boreale bossen, waar er bosbranden zijn en waar vogels uitdagingen tegenkomen,” zei hij.

Volgens een recente publicatie van de Binghamton University, State University of New York (SUNY), hebben vogels — die soms duizenden mijlen over continenten migreren naar hun bestemming — voorkeursroutes en speciale “tankstations” waar ze energie opdoen voor hun lange reis.

Door klimaatverandering kunnen vogels die hun vliegroute baseren op daglengte en andere signalen te vroeg of te laat arriveren in een habitat of ontdekken dat hun favoriete insecten bij deze tussenstops er niet meer zijn. De publicatie vergeleek dit fenomeen met “een lange autorit maken om te ontdekken dat alle restaurants of hotels onderweg gesloten zijn.”

Als gevolg daarvan verhongeren vogels en/of kunnen ze geen geschikte partner vinden.

“Vogels moeten naar nieuwe gebieden verhuizen omdat de gebieden die ze al lange tijd bewoonden niet langer geschikt zijn voor hun behoeften,” zei Justin Mann, een gedragsecologe van de afdeling Biologische Wetenschappen aan de universiteit.

Extreem weer — dat toeneemt door klimaatverandering — kan ook roet in het eten gooien tijdens de intercontinentale pelgrimstochten van vogels. Met een orkaanseizoen dat steeds later eindigt, is de kans groter dat de vurige vliegers tijdens het oversteken van de Golf van Mexico in een storm terechtkomen.

Dit komt terwijl het vogelleven wereldwijd al op het randje staat. Een studie uit 2019 door Cornell University in Ithaca vond dat ongeveer drie miljard vogels sinds 1970 zijn verdwenen.

De National Audubon Society heeft gewaarschuwd dat 389 Noord-Amerikaanse vogelsoorten binnen de komende halve eeuw zullen uitsterven.

Naast het bedroeven van vogelliefhebbers, kan deze ongelukkige trend grote wereldwijde gevolgen hebben. Ongeveer 5% van de planten is afhankelijk van vogels voor bestuiving, wat betekent dat het uitsterven van vogels de voedselproductie kan doen kelderen en wereldwijde ecosystemen kan verstoren.

Op economisch niveau kan de afname van vogelpopulaties de productie van cashgewassen zoals koffie en chocolade of farmaceutische grondstoffen beïnvloeden.

Verschillende soorten in de VS zijn getroffen door verschuivende migratiepatronen, waaronder de Rode Knoop, de Swainson’s Lijster en de Zwartkeelzanger, die een afname van hun populatie hebben gezien door afnemende voedselvoorraden op hun migratieroute van Noord-Amerika naar het Caribisch gebied.

Rode Knopen, een kustvogel die stopt in de VS tijdens hun migratie van het Arctisch gebied naar Zuid-Amerika, hebben een populatiedaling van ongeveer 75 procent gezien door verschillende factoren. Deze omvatten opwarming van de Arctische temperaturen die hun broedgebieden verstoren en stijgende zeespiegels die hun kustvoedingsplaatsen binnendringen.

Hoewel sommige vogels hun vluchtplannen hebben aangepast aan de veranderende temperaturen, zijn anderen niet zo aanpasbaar. “We zien dat vogels het klimaat volgen, sommigen slagen erin, maar de uitdaging blijft groot voor degenen die dat niet kunnen,” zei Farnsworth.

Ornithologen stellen voor dat we vogels kunnen helpen tijdens hun migratiemarathon door ’s nachts onze lichten uit te schakelen — omdat lichtvervuiling hen kan verwarren — en door vogelvoeders en baden klaar te zetten.

