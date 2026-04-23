Artemis-astronauten in angstaanjagende blackout van 40 minuten: Gebeden tijdens reis om maan’s donkere zijde

Het is de stilte die spreekt.

Vanavond zullen de naar de maan reizende astronauten en het NASA-missiecontrolecentrum een spannend moment beleven wanneer de Artemis II een diepe ruimte dode zone binnengaat die hen ongeveer een uur lang afsnijdt van de aarde.

Deze communicatieonderbreking vindt plaats terwijl de NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch en de Canadese astronaut Jeremy Hansen 252.757 mijlen van de aarde verwijderd zijn tijdens hun maanvlucht, meer dan 4.000 mijl verder dan het record gevestigd door de noodlottige Apollo 13-missie in 1970, volgens Reuters.

Dit belangrijke moment zal rond 19:05 EST plaatsvinden, waarbij de maanreizigers een nog nooit eerder geziene blik op de donkere kant van de maan zullen werpen.

Echter, samenvallend met dit cruciale moment, rond 18:45 EST, zal de bemanning een van de meest angstaanjagende momenten van de reis meemaken — een totale communicatiezwarteout, zoals gemeld door de BBC.

Op dat moment zal onze door littekens bedekte satelliet de signalen tussen het Orion-ruimteschip en NASA’s missiecontrole in Houston blokkeren, waardoor de astronauten alleen gelaten worden met hun gedachten in de leegte van de diepe ruimte, meer geïsoleerd dan iemand ooit in de geschiedenis.

Dit betekent dat als er iets misgaat tijdens dit gespannen deel van de reis — dat bezaaid is met potentiële risico’s op elk moment — er geen manier is voor de astronauten om Houston te waarschuwen bij een probleem.

Michael Collins, die in 1969 de maan omcirkelde in het Apollo 11-commandomodule terwijl zijn kameraden Neil Armstrong en Buzz Aldrin het oppervlak verkenden, verloor 48 minuten lang het contact met het duo en missiecontrole — een periode waarin hij zich “echt alleen” en “geïsoleerd” voelde.

Darryl Seligman, professor in de astronomie aan de Michigan State University en niet betrokken bij de huidige missie, noemde dit aanstaande moment van stilte “zenuwslopend”. “Ik ben volledig in de ban van de moed van de Artemis II-astronauten,” vertelde de ruimte-expert aan The Post.

Desondanks zei Seligman dat hij “100% vertrouwen heeft dat alles vannacht soepel zal verlopen tijdens de blackout-periode.”

Artemis-piloot Victor Glover zei dat hij hoopt dat dit zenuwslopende moment mensen thuis zal verenigen.

“Wanneer we achter de maan zijn, zonder contact met iedereen, laten we dat als een kans zien,” vertelde de astronaut aan de BBC voorafgaand aan hun maanreis. “Laten we bidden, hopen, stuur je goede gedachten en gevoelens dat we weer in contact komen met de bemanning.”

Gedurende dit isolerende punt in de 10-daagse maanmissie — de eerste sinds de Apollo-astronauten hun tour in 1972 hadden — zal de bemanning de maan omcirkelen op hoogtes tussen 4.000 en 6.000 mijlen.

Naar verluidt zal het door de capsulepoorten verschijnen ter grootte van een basketbal die op armlengte wordt gehouden, waardoor de astronauten de rots in al zijn pracht kunnen aanschouwen.

Het allerbelangrijkste is dat zij iets zullen zien wat geen mens ooit heeft gezien — de verre kant van de maan, die vanaf de aarde voortdurend uit het zicht is geblokkeerd en tijdens de vorige Apollo-missie in schaduw was gehuld.

Zij kregen al een voorproefje van deze mysterieuze zone afgelopen weekend, waarbij ze kenmerken zoals het Orientale-bekken, een enorme, zwarte inslagkrater die bijna 600 mijl in diameter meet, spotte en documenteerde.

“Deze missie markeert de eerste keer dat het hele bekken met menselijke ogen is gezien,” schreef NASA terwijl ze de foto in een zondagse X-post deelde.

Mocht deze maanoefening succesvol zijn, dan zal dat de weg vrijmaken voor een daadwerkelijke maanlanding, die NASA heeft gepland voor 2028 op Artemis IV.