Artemis II bemanning eist emotioneel: Maan krater vernoemd naar overleden vrouw Commander Wiseman

Emotioneel moment voor Artemis II bemanning

Op maandagavond was er een ontroerend moment voor de bemanning van Artemis II toen zij via de radio aan het Missiecontrole vroegen om een bijzondere gunst – een markante plek op de maan te vernoemen naar de overleden echtgenote van hun commandant.

“Jaren geleden begonnen we aan deze reis als een hechte groep astronauten en verloren we een dierbare,” zei de Canadese astronaut Jeremy Hansen met een trillende stem, terwijl commandant Reid Wiseman en de andere twee bemanningsleden huilden.

“Er is een bijzonder kenmerk op een interessante plaats op de maan, precies op de grens tussen de zichtbare en de verre zijde,” vervolgde hij.

Zichtbaar vanaf de aarde

“Op bepaalde momenten, wanneer de maan rond de aarde draait, kunnen we dit vanaf de aarde zien,” legde Hansen uit.

“We verloren een geliefde, haar naam was Carroll, de echtgenote van Reid en moeder van Katie en Ellie,” vertelde Hansen verder.

“Het is een heldere plek op de maan en we zouden het graag Carroll willen noemen,” zei hij tegen Missiecontrole over de krater, waarmee Houston instemde met het verzoek.

Daarna omhelsden de bemanningsleden elkaar langdurig in de capsule.

Carroll, de vrouw van Wiseman, overleed in 2020 aan kanker. Ze liet haar man en hun twee dochters achter.

Een ander verzoek van de bemanning

De bemanning vroeg ook of een andere krater vernoemd kon worden naar hun capsule, genaamd Integrity.

Dit verzoek tot naamgeving gebeurde kort nadat de astronauten van Artemis II het record verbraken voor de verste afstand van de aarde, dat eerder in 1970 door Apollo 13 was gezet op 248.655 mijl van de aarde.

