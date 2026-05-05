Ruimtebaas Onthult Plannen: Maan Wordt ‘Tankstation’ voor Diepe Ruimtemissies na Artemis II Lancering

WASHINGTON – Artemis II geeft reden tot grote verwachtingen

Amerika’s langverwachte terugkeer naar de dichtstbijzijnde buur van de aarde, met de lancering van Artemis II op woensdag, is slechts een eerste stap om de maan te transformeren in een toegangspoort voor diepere ruimteverkenning, zo onthulde een belangrijke wetgever.

Mike Haridopolos (R-Fla.), voorzitter van de House Subcommittee on Space and Aeronautics, legde uit dat beleidsmakers geloven dat de maan een cruciale plek kan zijn voor het bijtanken om mensen verder de ruimte in te brengen dan ooit tevoren.

“Er zijn verschillende soorten mineralen op de maan, en dat zou ons kunnen helpen om sommige kosten voor het creëren van hogere energiebronnen te verlagen. Over het algemeen denken we dat dit een tankstation naar de ruimte kan zijn,” vertelde Haridopolos aan The Post.

“Het is echt moeilijk om uit de aardatmosfeer te breken. Daarom heb je zulke sterke, massieve motoren nodig,” voegde hij eraan toe. “Eenmaal buiten de atmosfeer, zal het veel gemakkelijker zijn om dieper de ruimte in te gaan.”

Artemis II: een 10-daagse missie die nieuwe grenzen opzoekt

Artemis II is een 10-daagse missie die mensen verder de ruimte in zal brengen dan ooit tevoren en zal onder andere een rondvlucht om de maan omvatten. Het zal de eerste keer zijn dat astronauten sinds 1972, de laatste keer dat mensen naar de maan gingen, voorbij de lage baan van de aarde gaan.

De missie zal de levensondersteunende systemen van het Orion-ruimtevaartuig testen.

Vervolgens, in 2028, is NASA van plan een bemande maanlanding te ondernemen waarbij mensen voor het eerst sinds 1972 weer voet op de maan zullen zetten. Dit markeert een vertraging ten opzichte van eerdere plannen om dit volgend jaar te bereiken.

Gezien de vertragingen en technische problemen die het zeer dure Space Launch System super-zware lift raketprogramma hebben geplaagd, en het feit dat het niet herbruikbaar is zoals SpaceX’s Starship, hebben sommige critici betoogd dat het Congres het zou moeten schrappen.

“Het is niet een onbeduidende kostenpost, dus dat erkennen we,” zei Haridopolos. “We blijven bij de SLS tot er een vervanging klaar is die ons in de positie kan brengen die we nodig hebben om de maan en andere potentiële [werelden] te bereiken.”

“We zijn altijd op zoek naar betere, goedkopere, efficiëntere motoren.”

De Artemis-programma tijdens de eerste Trump-administratie

Het Artemis-programma werd opgezet tijdens de eerste regering van Trump en is bedoeld om een basis op de maan te vestigen als fundament voor een reis naar Mars in de jaren 2030.

“Ik denk dat je over een paar jaar opnieuw astronauten op de maan zult zien die proberen, niet alleen die basis op te zetten, maar ook om … [onderzoek te doen naar] de waterstoffen die ze helium drie noemen,” zei de congresman.

“Helium drie is een afgeleide die je van de maan kunt halen en het helpt bij het creëren van kernfusie en het is een zeer duur product om op aarde te verwerven,” voegde hij eraan toe. “Er is zoveel van dit hier op de maan.”

