Mango salade en rundvlees op de maan: Artemis II astronauten genieten van 189 gerechten!

Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor gevriesdroogde maaltijden

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft onlangs de 189 voedselproducten onthuld die de vier astronauten mee zullen nemen aan boord van hun aanstaande Artemis II missie naar de maan.

Het agentschap heeft zorgvuldig elk afzonderlijk item overwogen om ervoor te zorgen dat de ruimtevaarders goed gevoed zijn gedurende de 10-daagse reis door de sterren.

“Zonder mogelijkheid tot bevoorrading, koeling of toevoegingen op het laatste moment, moeten alle maaltijden zorgvuldig worden gekozen zodat ze veilig, houdbaar en eenvoudig te bereiden en te consumeren zijn in het Orion ruimtevaartuig van NASA,” vermeldde het agentschap in een artikel over de voedsel- en drankkeuzes dat afgelopen dinsdag gepubliceerd werd. “De selectie van voedsel wordt in samenwerking met ruimtevoedingsexperts en de bemanning ontwikkeld om een balans te vinden tussen caloriebehoeften, hydratatie en voedingsopname, met daarbij ook aandacht voor individuele voorkeuren van de crew.”

De eerste bemande missie sinds 1972

Deze ruimtevlucht is de eerste bemande missie rond de maan en buiten de lage aardbaan sinds Apollo 17 in 1972.

Het menu omvat vijf verschillende soorten hete sauzen en meer dan 10 dranken, waaronder limonade, appelcider en vanille-, chocolade- en aardbeien “ontbijtdranken”.

Koffie wordt ook meegenomen naar de kosmos, met genoeg bonen om ongeveer 43 koppen koffie te zetten. Dit komt neer op ongeveer een kop per dag voor elk van de vier astronauten gedurende de 10 dagen.

Vers voedsel zal niet meegaan met Artemis II omdat de Orion geen koelkast heeft, verklaarde NASA.

Toch kunnen fruit en groenten die niet bederven meegenomen worden, waaronder flespompoen en blauwe bessen. Er zal ook een mangosalade aan boord zijn, volgens het door het agentschap vrijgegeven menu.

Naast vezels zullen astronauten ook hun eiwitten kunnen binnenkrijgen via noten en gedehydrateerde barbecuerundborst.

Er zullen ook 58 tortilla’s de ruimte in gaan, evenals pittige mosterd, aardbeienjam en amandelboter.

NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, evenals Jeremy Hansen van het Canadian Space Agency, zijn de vier astronauten die gerekruteerd zijn voor de missie.

Er werd verwacht dat het viertal begin deze maand op missie zou gaan, maar de lanceerdatum is uitgesteld. De lancering is nu voorlopig gepland voor 1 april.

Tijdens het Apollo-programma van NASA vlogen van 1968 tot 1972 in totaal 24 astronauten naar de maan.

Het nieuwe Artemis-programma heeft tot nu toe slechts één vlucht voltooid, een missie in een baan om de maan zonder bemanning in 2022.

Artemis II zal iets meer dan 6400 kilometer van het maanoppervlak vliegen, en tijdens de missie zullen levensondersteunende systemen en module systemen worden getest die cruciaal zijn voor de geplande landingen in de komende jaren.

