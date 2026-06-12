In het kader van ‘Theater voor Keti Koti’ presenteren theaterproducenten door heel Nederland rondom 1 juli voorstellingen die aandacht schenken aan Keti Koti (wat ‘gebroken ketenen’ betekent) en de invloed ervan op de samenleving van vandaag. Een divers aanbod van voorstellingen en verdiepende activiteiten herdenken en vieren de afschaffing van de slavernij. Hier volgen tien aanbevelingen.

Queer Keti Koti

Net zoals vorig jaar organiseert theatermaker Raymi Sambo een avond die focust op queer bestaan tijdens de slavernij in Suriname en de Antillen. Na een inleidende lezing van Frank Wijdenbosch, die vertelt over Surinaamse mannen die zich van oudsher verkleedden, volgen optredens van actrices Jorabelle Lukoki en Marley Verbeem, danseres Mildred Bito en muzikante Chery Bernadina.

26 juni, Villa Concordia, Utrecht

Koken voor Sablika

In de reeks ‘Koken voor’ organiseert Veenfabriek wederom avonden met eten, muziek en theater rondom Keti Koti. Dit jaar koken ze opnieuw ter ere van Sablika, een vrouwelijke vrijheidsstrijdster die een sleutelrol speelde in de grootste opstand van tot slaaf gemaakten op Curaçao in 1795. De avond wordt samengesteld door kunstenares Shanice Redan, die haar Curaçaose en Surinaamse achtergrond verweeft met muzikale tradities.

26 en 27 juni, Frascati, Amsterdam / 28 juni, Café Caat, Leiden / 2 juli, Podium Hoge Woerd, Utrecht

Peper & Zuur?!

Comedian Howard Komproe en chefkok Noni Kooiman presenteren de Surinaamse geschiedenis via de keuken. Ze onderzoeken de invloed van de koloniale geschiedenis op het land, de mensen en de keuken, en leggen uit hoe gerechten als roti, bara, bakkeljauw en moksi meti de mengelmoes van culturen in Suriname weerspiegelen. Een smakelijke voorstelling waarin samen gelachen, gegeten en verhalen gedeeld worden.

26 juni, Theater Rotterdam / 30 juni, Bijlmer Parktheater, Amsterdam

Barst

Dit jaar heeft RIGHTABOUTNOW INC. de organisatie van het landelijke platform rond Theater voor Keti Koti overgenomen. Zij presenteren ook hun eigen voorstelling BARST, waarin drie jonge makers de impact van ons koloniale verleden op het heden onderzoeken. Geïnspireerd door Keti Koti en de nawerking van het koloniale verleden, stelt BARST vragen over persoonlijke en maatschappelijke breuklijnen. Regie en begeleiding door Adanma Okoro en Kaja van Bruggen.

27 juni, Broedplaats Olympus, Amsterdam / 30 juni, Bijlmer Parktheater, Amsterdam / 1 juli, CC Amstel, Amsterdam

Keti Koti Conference

Jeffrey Spalburg en DJ Phantom (bekend van o.a. FATU) belichten de onduidelijkheden rondom de afschaffing van de slavernij, wat we vieren en het belang ervan vandaag de dag. Ze faciliteren een dialoog met het publiek, ondersteund door beelden en animaties van VJ Bikkel, en richten zich zowel op het verleden als de toekomst.

28 juni, Kunstlinie, Almere / 29 juni, SPOT/Stadsschouwburg, Groningen / 30 juni, Castellum, Alphen a/d Rijn

Pe mi kumba tetey beri

Na succesvolle producties van Granm’ma en ODO, presenteert de Arnhemse kunstenaar Wensley Piqué het laatste deel van zijn persoonlijke Surinaams-Nederlandse trilogie. Hij neemt het publiek mee op een theatrale audiowandeling door Landgoed Zypendaal. Terwijl hij een dialoog aangaat met zijn moeder, verkent hij de rijkdom van de diaspora. Piqué organiseert ook een avond gebaseerd op de Afrikaanse Ubuntu filosofie in Theater aan de Rijn, genaamd The Circle of Ubuntu, waarin intergenerationele overdracht via rituelen en performances wordt verkend.

Pe mi kumba tetey beri: 27 en 28 juni, Landgoed Zypendaal, Arnhem / The Circle of Ubuntu: 29 juni, Theater a/d Rijn, Arnhem

Naar Ndakaaru zwemmen (8+)

De Toneelmakerij, Theater De Krakeling en Likeminds organiseren voor de vijfde keer een theatrale viering van Keti Koti voor alle leeftijden. Sheralynn Adriaansz en Robbie Wallin leiden een programma vol verhalen, gesprekken, muziek en heerlijk eten. De voorstelling Naar Ndakaaru zwemmen, geschreven door Nina van Tongeren, gaat over een ontmoeting tussen een hedendaags meisje en een voorouder uit Senegal, waarbij de grenzen tussen verleden en heden vervagen.

29 juni t/m 1 juli, Theater De Krakeling, Amsterdam

Kromanti (10+)

Dietrich Pott (Fawaka Studio) reisde naar Suriname en Afrika om onderzoek te doen naar traditionele Afrikaanse dansstijlen. Gebaseerd op zijn ervaringen ontwikkelde hij een nieuwe dansstijl: Afro-Breakdance. Hij raakte geïnteresseerd in de rituele Afro-Surinaamse geheimentaal Kromanti, die hij leerde kennen in het binnenland van Suriname, en heeft deze religie en atmosfeer vertaald naar kleurrijke scènes in een mysterieuze voorstelling.

1 juli, Stadsschouwburg, Haarlem

Brasa

Bij Theater Oostpool nemen regisseur Priscilla Vaudelle en host Joanne Purperhart het publiek mee langs persoonlijke geluidsfragmenten van oudere Surinamers en hun nakomelingen. Verhalen over opbouw, overdracht, strijd en voortdurende liefde worden gedeeld, met performances van Gerson Main en Erwin Kiene, Surinaamse en Caribische snacks bij aanvang en een afterparty met dj Zinsimillia.

29 juni, Huis Oostpool, Arnhem

Babs’ Keti Koti Salon

Schrijfster en dichteres Babs Gons host een speciale Woordsalon, waarin poëzie, proza, monologen en muziek het koloniale verleden bespreken. Haar gasten zijn Typhoon, Joya Mooi, Bernice Vreedzaam, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Desta Jong, Glenn Helberg en Mirte Hartland, geregisseerd door Mike van Wetten.

1 juli, De Kleine Komedie, Amsterdam

Voor en na veel van deze voorstellingen biedt KIP REPUBLIC gratis Heri Heri aan: een gerecht dat door tot slaaf gemaakten op plantages over de hele wereld werd bereid tijdens de trans-Atlantische slavenhandel. Voor meer informatie over Theater voor Keti Koti, bezoek de website.