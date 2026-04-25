Artemis II astronauten onthullen bizarre slaapwijze in de ruimte: ‘Net als een vleermuis’

Slapen in de Ruimte op de Artemis II Missie

De astronauten van Artemis II vinden slaapplekken “als een vleermuis” of waar ze maar comfortabel kunnen passen in hun krappe ruimtevaartuig terwijl ze op weg zijn naar de maan, onthulde NASA missiecommandant Reid Wiseman.

Na de opwinding van de historische lancering op woensdag voor hun tiendaagse reis rond de maan, heeft het vierkoppige team slechts een paar “zeer korte dutjes” kunnen doen tijdens hun eerste 30 uur in de ruimte – en op zeer ongebruikelijke plaatsen.

“Christina (Koch) slaapt met haar hoofd naar beneden in het midden van het voertuig, een beetje zoals een vleermuis die aan onze doktunnel hangt,” vertelde Wiseman aan ABC News vanuit het 330 kubieke voet grote Orion-ruimtevaartuig dat de bemanning “Integrity” heeft genoemd.

“Victor (Glover) heeft een fijn klein hoekje gevonden om in te kruipen. En Jeremy (Hansen) ligt uitgestrekt op stoel één, terwijl ik onder de displays slaap, voor het geval er iets misgaat,” zei Wiseman.

Het team was verrast door hoe vlekkeloos de lancering op woensdagavond verliep, toen de raket vanaf het Kennedy Space Center vertrok, slechts enkele momenten nadat het tweeuur durende lanceervenster was geopend.

De astronauten zijn nu op weg naar de maan, waar slechts 24 mensen hen voor gingen, na een testbaan rond de aarde te hebben voltooid.

Ze verwachten binnen vier dagen de maan te bereiken, eromheen te vliegen en dan terug te keren naar de aarde.

Artemis II draaide langzaam rond de aarde in een grote elliptische baan sinds de lancering, maar een injectiebrandstofstoot gisteravond versnelde de capsule naar ongeveer 22.000 mph en bevrijdde het uit de baan – waardoor het in de lege 250,000 mijl grote ruimte tussen de aarde en de maan werd gelanceerd, bekend als de cislunaire ruimte.

Op maandag, dag zes van de missie, zal de bemanning binnen 4,000 mijl van de maan komen en voor het eerst met menselijke ogen de achterkant van de maan in zonlicht zien.

Hoewel het gevaarlijkste deel van de reis nog voor de boeg ligt, onthulde Wiseman het “spectaculaire” moment dat de astronauten sprakeloos maakte toen ze terugkeken naar huis.

“Ongeveer een uur geleden heeft Mission Control Houston ons ruimtevaartuig opnieuw georiënteerd terwijl de zon achter de aarde onderging,” vertelde Wiseman aan ABC.

“En ik weet niet wat we allemaal verwachtten te zien op dat moment, maar je kon de hele aardbol zien, van pool tot pool.

“Je kon Afrika, Europa zien, en als je heel goed keek, kon je het noorderlicht zien. Het was het meest spectaculaire moment, en het hield ons allemaal in onze ban.”

