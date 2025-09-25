Alaskaanse Bruine Beren Strijden om Titel ‘Dikste Beer’: 11e Jaarlijkse Nationaal Park Competitie

Fat Bear Week in Alaska

In de uitgestrekte wildernis van het Katmai National Park in Alaska vindt later deze maand voor het elfde opeenvolgende jaar de “Fat Bear Week” plaats. Tijdens dit evenement strijden de zwaarste beren om de titel van meest corpulente beer.

Deze competitie, georganiseerd door de National Park Service, zoekt naar de meest volumineuze beer van het park en loopt van 23 tot 30 september. Gedurende deze periode bereiden de beren zich voor op de winter door zoveel mogelijk kilo’s aan te komen.

Hoewel er geen fysieke prijs wordt uitgereikt aan de winnende beer, volgen vele enthousiaste fans de livestream van de twaalf Alaskan bruine beren die strijden om de titel en wedden soms op hun favorieten.

De uitslag van deze competitie ligt volledig in handen van het publiek, dat online kan stemmen van ’s middags tot 21.00 uur gedurende de hele week.

“Van zwaargewicht titanen tot gigantische veelvraten, maak je klaar om je favoriete zware beren aan te moedigen in de Brooks River van Katmai National Park en Preserve!” schreven parkbeheerders in een bericht op sociale media.

De Voorbereidingen van de Beren

De deelnemende beren zijn al begonnen met het opbouwen van hun vetreserves voor de winterslaap in november. In deze periode kunnen Alaskan bruine beren tot wel 1200 pond wegen, waarbij ze dagelijks ongeveer vier pond aankomen.

Wetenschappers kunnen echter slechts een schatting maken van het gewicht van de deelnemende beren, aangezien de hele wedstrijd observationeel is en er geen directe interactie is met het dieet of de omgeving van de beren.

In hun leefgebied zijn acht camera’s geïnstalleerd, waaronder bij de watervallen een onderwatercamera die gericht is op zalm, om de beren te observeren terwijl ze zich tegoed doen aan verse maaltijden. Veel beren verzamelen zich bij de Brooks River van het park, die tot eind oktober vol zit met sockeye zalm.

Fat Bear Week werd in 2014 gestart door Mike Fitz, een gepensioneerde ranger van het uitgestrekte park. Het begon als een eendaags evenement, maar groeide al snel uit tot een week en leidde zelfs tot een spin-off gericht op jonge beren.

De aankondiging van de deelnemers voor 2024 werd uitgesteld nadat er een dodelijk gevecht uitbrak tussen een geplande deelnemer en een andere beer.

De winnaar van de Fat Bear Week vorig jaar was “Grazer 128”, die op dat moment ook voor een welp zorgde. Deze imposante beer versloeg “32 Chunk”.

De competitie voor jonge beren, Fat Bear Junior, vindt plaats van 18 tot 19 september.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post