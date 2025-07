Astronomen Ontdekken Oude Radiosignalen: Mysterie uit Verre Sterrenstelsel Cluster

Sterrenkundigen die een ver verwijderd sterrenstelselcluster onderzochten, stuitten op oude radiosignalen die mogelijk inzicht kunnen geven in de vorming van het vroege universum.

Tijdens het bestuderen van het verre sterrenstelselcluster genaamd SpARCS1049, detecteerden astronomen zwakke, mysterieuze radiogolven, volgens een studie gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters en beschikbaar op de pre-print server Xrxiv.

De ontdekte radiogolven, die 10 miljard jaar nodig hadden om de aarde te bereiken, zijn afkomstig uit een uitgestrekt gebied in de ruimte dat gevuld is met hoogenergetische deeltjes en magnetische velden.

Deze immense wolken van hoogenergetische deeltjes staan bekend als een mini-halo. Volgens de studie is een mini-halo nooit eerder zo diep in de ruimte waargenomen.

Mini-halo’s worden in de studie beschreven als zwakke groepen geladen deeltjes. Deze groepen staan bekend om het uitzenden van zowel radio- als röntgengolven. Mini-halo’s worden doorgaans gevonden in clusters tussen sterrenstelsels.

Roland Timmerman van het Institute for Computational Cosmology van de Universiteit van Durham en medeauteur van de studie verklaarde op Phys.org hoe belangrijk deze deeltjes zijn voor de creatie van ons universum.

“Het is verbazingwekkend om zo’n sterk radiosignaal op deze afstand te vinden,” zei Timmerman. “Het betekent dat deze energieke deeltjes en de processen die ze creëren, sterrenstelselclusters vormen voor bijna de gehele geschiedenis van het universum.”

De astronomen analyseerden gegevens van de Low Frequency Array (LOFAR) radiotelescoop. De LOFAR bestaat uit 100.000 kleine antennes verspreid over acht Europese landen, volgens de studie.

Het team van astronomen gelooft dat er twee oorzaken zijn voor de samenstelling van deze mini-halo’s.

Volgens de studie is de eerste verklaring supermassieve zwarte gaten die zich in het hart van sterrenstelsels bevinden. Deze zwarte gaten kunnen hoogenergetische deeltjes in de ruimte vrijlaten.

De astronomen zijn echter perplex over hoe deze deeltjes zouden kunnen ontsnappen aan zo’n krachtig zwart gat om deze clusters te vormen.

De tweede verklaring, volgens de studie, zijn kosmische deeltjesbotsingen.

Deze kosmische deeltjesbotsingen vinden plaats wanneer geladen deeltjes gevuld met hete plasma met bijna lichtsnelheid botsen. Deze botsingen breken uiteen, waardoor de hoogenergetische deeltjes vanaf de aarde waarneembaar zijn.

Volgens de studie geloven astronomen nu dat deze ontdekking suggereert dat zowel zwarte gaten als deeltjesbotsingen sterrenstelsels eerder hebben geënergetiseerd dan voorheen werd aangenomen.

Nieuwe telescopen die worden ontwikkeld, zoals de Square Kilometer Array, zullen astronomen uiteindelijk in staat stellen om nog meer zwakke signalen te detecteren.

Julie Hlavacek-Larrondo van de Universiteit van Montreal en medeleider van de studie verklaarde in een verklaring dat dit slechts het begin is van de wonderen van de ruimte.

“We beginnen nog maar net te begrijpen hoe energetisch het vroege universum werkelijk was,” zei Hlavacek-Larrondo in de verklaring. “Deze ontdekking biedt ons een nieuw venster op hoe sterrenstelselclusters groeien en evolueren, aangedreven door zowel zwarte gaten als de fysica van hoogenergetische deeltjes.”

Nick Butler is een verslaggever voor Fox News Digital. Heeft u tips? Neem contact op via Nick.Butler@Fox.com.