Astronomen ontdekken grootste komeet ooit: Doorbraak in de diepe ruimte!

Opzienbarende Ontdekking van een Enorme Komeet

Onlangs is er een baanbrekende ontdekking gedaan met betrekking tot de grootste komeet die ooit is waargenomen. Deze komeet, afkomstig uit de Oortwolk aan de buitenranden van ons zonnestelsel, beweegt zich met hoge snelheid richting de zon.

Astronomen hebben met behulp van de krachtige Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) radiotelescoop in Chili een gedetailleerde blik kunnen werpen op deze komeet, bekend onder de naam C/2014 UN271, terwijl deze door de diepe ruimte vloog.

Deze ijsreus heeft een doorsnede van 85 mijl en is meer dan tien keer zo groot als elke andere bekende komeet, zo meldt het National Radio Astronomy Observatory (NRAO).

Volgens recente waarnemingen die gedaan zijn door astronomen met de ALMA, komt er uit de solide ijskern van de komeet koolmonoxidegas vrij door middel van krachtige stralen.

De ALMA-telescoop, bekend om zijn hoge gevoeligheid en resolutie, stelde de onderzoekers in staat om zich te concentreren op het koolmonoxide en de warmte die de komeet uitstoot. De komeet werd waargenomen in de diepe ruimte in de buurt van Neptunus, wat ongeveer zeventien keer de afstand tussen de zon en de aarde is, volgens een persbericht van de NRAO.

Nathan Roth van de American University en het NASA Goddard Space Flight Center, hoofdauteur van de studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Astrophysical Journal Letters, legde uit dat deze metingen inzicht geven in het functioneren van deze bevroren rots die door de ruimte raast.

“Deze metingen bieden ons een blik op hoe deze enorme ijswereld functioneert,” zei Roth. “We zien patronen van explosieve gasuitstoot die nieuwe vragen oproepen over hoe deze komeet zich zal ontwikkelen naarmate hij zijn reis naar het binnenste zonnestelsel voortzet.”

Met behulp van eerdere waarnemingen door ALMA en deze nieuwste bevindingen konden de onderzoekers de komeet opmeten.

Ze maten het thermische signaal om de grootte van de komeet en de hoeveelheid stof rond zijn kern te bepalen.

Onderzoekers verwachten dat naarmate C/2014 UN271 dichter bij de zon komt, ze meer bevroren gas zullen zien verdampen van deze komeetachtige reus.

Dit zou mogelijk meer informatie kunnen geven over de oorspronkelijke samenstelling van deze ijzige reus.

De onderzoekers hopen ook dat dit een beter begrip zal geven van de samenstelling van het zonnestelsel.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post