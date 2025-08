De 44-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht, die gearresteerd werd na een steekincident in Alblasserdam waarbij een leraar van een basisschool ernstig gewond raakte, zal nog eens negentig dagen in voorarrest blijven. Dit is besloten door de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam, zo heeft het Openbaar Ministerie op donderdag bekendgemaakt. De man wordt beschuldigd van dubbele poging tot doodslag.