Unieke Ontdekking: Enige Persoon ter Wereld met Zeldzaamste Bloedtype!

Een echte eenzame hartenclub.

Een niet-geïdentificeerde vrouw uit Guadeloupe heeft het zeldzaamste bloedtype ter wereld, zodanig dat ze alleen compatibel is met zichzelf.

De 68-jarige vrouw is tot nog toe het enige bekende lid van de bloedgroep “Gwada negatief”, volgens nieuwsberichten.

De bijnaam is afgeleid van de informele naam voor het Franse Caribische eiland waar de vrouw woont.

Wetenschappers van de Franse Bloedinstelling (EFS), die Gwada negatief ontdekten, presenteerden hun bevindingen deze maand tijdens het congres van de Internationale Vereniging voor Bloedtransfusie in Milaan.

Het onderzoeksteam kwam in contact met de vrouw in 2001 toen ze in Parijs woonde en routinematige bloedtesten onderging ter voorbereiding op een operatie. Artsen konden haar bloedtype of overeenkomsten daarmee niet vaststellen.

DNA-analyse was destijds niet geavanceerd genoeg om de zaak verder te onderzoeken, maar in 2019 gebruikten onderzoekers technologie van de volgende generatie om het volledige genoom van de patiënte te sequencen.

Uit onderzoek bleek een mutatie in het gen PIGZ, dat beïnvloedt hoe eiwitten zich verankeren aan het oppervlak van bloedcellen. Het team bepaalde dat de vrouw haar unieke bloedprofiel van haar ouders had geërfd, aangezien beiden het gemuteerde gen droegen.

“Deze vrouw is zonder twijfel het enige bekende geval in de wereld,” vertelde Thierry Peyrard , bioloog bij EFS, aan AFP. “Zij is de enige persoon ter wereld die compatibel is met zichzelf.”

Classificaties van menselijke bloedgroepen zijn gebaseerd op antigenen, de eiwitten en suikers die zich op het oppervlak van rode bloedcellen bevinden.

Het ABO-bloedtyperingssysteem geeft aan of mensen één, beide of geen van de antigenen “A” en “B” hebben. De rhesusclassificatie bepaalt of cellen “positief” of “negatief” zijn voor het Rh-factorantigeen.

Bloedgroepsystemen zijn essentieel voor bloedtransfusies, aangezien ons lichaam bloedgroepantigenen die het als vreemd beschouwt afwijst.

Mensen met AB-bloed hebben zowel A- als B-antigenen, wat betekent dat ze bloed van elke donor kunnen ontvangen. Ondertussen heeft type O-bloed geen antigenen, wat betekent dat patiënten met dit type alleen bloed van andere type O-donoren kunnen ontvangen.

Samen bieden de ABO- en Rh-systemen ons de acht primaire bloedgroepen. Wetenschappers leggen echter uit dat er verschillende minder bekende bloedgroepen zijn, waarvan er 45 erkend zijn door de Internationale Vereniging voor Bloedtransfusie (ISBT).

Gwada negatief is nu erkend als nummer 48 door ISBT.

Onderzoekers plannen om te onderzoeken of andere mensen dit unieke bloedtype hebben.

Het team merkt op dat bloedtypes vaak gedeeld worden door groepen van vergelijkbare afkomst; daarom richten zij zich eerst op bloeddonoren in Guadeloupe.

“Het ontdekken van nieuwe bloedtypes betekent dat patiënten met zeldzaam bloed een beter niveau van zorg kunnen krijgen,” aldus een verklaring van EFS.

In sommige gevallen kunnen patiënten met zeldzaam bloed ongelooflijke zorg bieden aan anderen.

James Harrison, bijgenaamd de “man met de gouden arm”, had bloed dat een zeldzaam antilichaam bevatte, bekend als Anti-D, dat gebruikt kan worden om medicatie te maken om zwangere vrouwen met de ziekte van Rhesus te behandelen.

De ziekte van Rhesus is niet schadelijk voor de moeder, maar zorgt ervoor dat haar antilichamen de bloedcellen van haar baby vernietigen, wat fataal kan zijn.

Sinds Anti-D in de jaren ’60 werd ontdekt, heeft het miljoenen levens gered, en hebben aanstaande moeders vertrouwd op de vriendelijkheid van de kleine groep mensen die het antilichaam konden leveren.