De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, plus een taakstraf van 150 uur. Het vonnis benadrukt dat de ex-leraar ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie en dat hij het vertrouwen van zowel leerlingen als ouders ernstig heeft geschaad.

In de vroege ochtenduren van 31 januari 2025 werd de man betrapt toen hij in het bed van de leerling kroop. Hij zou zijn hand onder de onderbroek van het kind hebben gestoken en richting de geslachtsdelen hebben gewreven. De voormalige leraar ontkent echter alle aantijgingen.

In het bed van de leerling

Het incident vond plaats tijdens het afsluitende kamp van groep 8 in Drenthe. De ex-leraar was al eerder dit jaar ontslagen na beschuldigingen van misbruik.

Een voormalige basisschoolleraar uit Den Haag is op maandag 14 juli veroordeeld tot een combinatie van gevangenisstraf en een taakstraf. Deze 29-jarige man werd veroordeeld wegens seksueel misbruik van een twaalfjarige scholier tijdens een schoolkamp, aldus een bericht van NU.nl.

