B&B Vol Liefde: Deze kandidaat moet nu echt weg!

Liefde in de lucht bij B&B-eigenaren

In het populaire programma B&B Vol Liefde is er een constante stroom van potentiële liefdespartners die de revue passeren bij de eigenaren van de bed & breakfasts. Sommige deelnemers zijn meer geliefd bij het publiek dan anderen. Ook in de uitzending van afgelopen donderdag was er weer een persoon die door de kijkers liever vroeg dan laat het veld moest ruimen.

Op het idyllische eiland Lesbos heeft Petra momenteel twee vrouwelijke gasten over de vloer die mogelijk de ware voor haar kunnen zijn. Onder de kijkers is er duidelijk een voorkeur voor Lieske. De andere Petra, die toevallig dezelfde naam deelt, is echter minder populair…

Publiekslieveling Lieske

Over Lieske zijn de fans van het programma in ieder geval zeer te spreken. Op het sociale platform X uiten kijkers hun steun voor haar: “Waag het niet om Lieske naar huis te sturen,” zegt een fan, terwijl een ander instemmend reageert: “Dat is precies wat ik ook dacht.”

Nabootsingen van B&B Vol Liefde

Ook dit seizoen biedt weer volop vermaak met de imitaties door Iris Rulkens van de markante figuren uit het programma, waaronder die van Petra. De fans kunnen genieten van haar hilarische vertolkingen, die een luchtige draai geven aan de soms gespannen sfeer in de show.

Headerfoto: RTL.

