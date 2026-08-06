De vermaarde Belgische toneelschrijver, dramaturg en vertaler Filip Vanluchene is afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse Vlaamse dagbladen.

Filip Vanluchene zag het levenslicht op 20 augustus 1950 in Kuurne en startte zijn carrière in de theaterwereld oorspronkelijk als acteur. Na zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Gent, trad hij in de vroege jaren zeventig op in Nederland met stukken zoals Dutch Comfort (Brussel Kamertoneel), Driekoningenavond (Nederlands Toneel Gent) en Ballade voor grote en kleine poppen tijdens het Holland Festival.

Hij richtte zich al gauw volledig op het vertalen, bewerken en uiteindelijk zelf schrijven van toneelteksten. Zijn carrière als vertaler begon met het werk van de Italiaanse toneelschrijver en latere Nobelprijswinnaar Dario Fo, voornamelijk voor de Internationale Nieuwe Scène, waarbij Vanluchene in de jaren zeventig betrokken was. In zijn vertalingen bracht hij stukken zoals Als het ware toevallig een vrouw, Elisabeth, De ontvoering van mevrouw F., De roof van Cecilia, Johan Padan en de ontdekking van Amerika en Franciscus, de heilige jongleur, van Assisi.

Daarnaast vertaalde Vanluchene voor andere gezelschappen werken van auteurs zoals Marguerite Duras (Agatha), Georg Büchner (Woyzeck) en Franz Xaver Kroetz (De Drang). Zijn bewerking van Robert Musils De Man zonder eigenschappen werd in 2010 gepresenteerd op het Holland Festival, in een regie van Guy Cassiers bij het Toneelhuis, in samenwerking met De Tijd.

Vanaf de jaren negentig begon Vanluchene steeds vaker eigen toneelstukken te schrijven, voornamelijk in opdracht van De Tijd. Bij zijn eerste opdracht zou artistiek leider Lucas Vandervost hem hebben aangemoedigd met de woorden: ‘en laat ook nog wat werk voor ons’. Hij werd aangemoedigd om de conventionele regels van dramaturgie, het zogenoemde well-made play, achter zich te laten. Zijn werken kenmerkten zich uiteindelijk door abrupte sprongen in tijd, ruimte en perspectief, waardoor hij bekend is geworden als een ‘kubistische’ schrijver.

In 1997 ontving Vanluchene voor zijn toneelstuk Montagnes Russes de destijds Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde. Het stuk Citytrip won in 2008 de Taalunie Toneelschrijfprijs.