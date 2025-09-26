De IJslandse componist, muzikant en zangeres Hildur Guðnadóttir is benoemd tot associate artist voor de 79e editie van het Holland Festival. Guðnadóttir, bekend van haar Oscarwinnende soundtrack voor Joker (2019), zal tijdens het Holland Festival 2026 een nieuw multidisciplinair concert genaamd Where to From presenteren.

Sinds 2019 werkt het Holland Festival elk jaar samen met een associate artist, een internationale kunstenaar die bekend staat om zijn of haar veelzijdige en grensverleggende interdisciplinaire aanpak. Deze kunstenaar helpt ook bij het vormgeven van een gedeelte van het festivalprogramma als adviseur van het programmateam.

‘Hildur Guðnadóttir brengt op een bijzondere wijze klank, emotie en verbeelding samen’, aldus Emily Ansenk, directeur van het Holland Festival. ‘Haar werk is diepgaand, spreekt een breed publiek aan en is tegelijkertijd gedurfd en innovatief. We zijn enthousiast om samen met haar de mogelijkheden van muziek en performance kunst te verkennen en uit te breiden.’

Guðnadóttir heeft internationale faam verworven met haar aangrijpende film- en televisiemuziek, onder meer voor series als Chernobyl, Trapped en Street Spirits. Daarnaast heeft ze ook een indrukwekkend aantal soloalbums op haar naam staan, waaronder Leyfðu Ljósinu (2012), dat al eerder op het Holland Festival in 2013 ten gehore werd gebracht.

Haar werk strekt zich eveneens uit tot muziek voor theater en dans. Ze heeft gecomponeerd voor onder andere choreograaf Lucinda Childs, het Nationaal Theater van IJsland, Tate Modern, het British Film Institute, de Koninklijke Zweedse Opera, het IJslands Symfonieorkest en het Nationaal Theater van Göteborg.

Tijdens het Holland Festival zal zij Where to From presenteren, waarbij ze live muziek speelt van haar gelijknamige album (dat later dit jaar wordt uitgebracht) en dit combineert met werken uit haar bestaande repertoire en lichtkunst van Theresa Baumgartner.

Guðnadóttir ziet het als ‘een enorme eer’ om betrokken te zijn bij de programmering van het komende jaar. ‘Sinds mijn eerste optreden in 2013 behoort het Holland Festival tot mijn favoriete evenementen. Ik waardeer hun gedurfde en uitdagende programmering zeer. Het is een unieke en prachtige ervaring om gedurende enkele weken op te treden met en te luisteren naar enkele van mijn favoriete artiesten,’ aldus Guðnadóttir.