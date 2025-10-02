Hans Teeuwen heeft aangekondigd dat hij met zijn nieuwste tournee niet in Gent zal optreden. Dit nieuws deelde hij via een video op Instagram. De reden hiervoor is zijn onvrede over het besluit van het Gent Festival van Vlaanderen om een concert van de Israëlische dirigent Lahav Shani te schrappen.

Teeuwen verklaarde in een videoboodschap dat hij oorspronkelijk van plan was om zijn show De Laffe Verlosser in het Capitole in Gent op te voeren, maar dat hij besloten heeft deze optredens te annuleren.

‘Een festival heeft het optreden van een klassieke concert afgezegd omdat de dirigent uit Israël komt. Bovendien juichte het stadsbestuur van Gent deze beslissing toe en prees het als een uitstekende keuze’, zei Teeuwen. ‘In een dergelijke stad voel ik me niet comfortabel om op te treden, en ik hoop dat deze beslissing nog wordt herzien. Ik heb namelijk altijd met veel plezier in Gent gespeeld.’

Teeuwen zal echter wel zijn show in Antwerpen spelen. ‘België, ik ben onderweg naar jullie!’ sloot hij zijn boodschap af met een enthousiaste aankondiging van de start van de kaartverkoop voor deze show, die morgen begint. Het is echter onzeker of er daadwerkelijk eerder een optreden in Gent gepland was.

Het concert van het Münchner Philharmoniker, geleid door de Israëlische dirigent Lahav Shani, zou eigenlijk vandaag plaatsvinden in de Sint-Baafskathedraal, maar het Gent Festival van Vlaanderen besloot vorige week dit concert te annuleren. De organisatie gaf als verklaring dat ze ‘niet in staat waren om helderheid te bieden over de houding van de dirigent ten aanzien van het genocidale regime’.

Deze beslissing heeft veel stof doen opwaaien. Critici van de annulering beschuldigen de actie van antisemitisme, terwijl voorstanders van de annulering kritiek hebben op het uitblijven van een veroordeling van het conflict in de Gazastrook door de dirigent.