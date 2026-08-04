CuspAI is de nieuwste Nederlandse unicorn: Ontdek hoeveel meer er kunnen volgen!

CuspAI heeft zich als de vierde Nederlandse startup na een indrukwekkende financieringsronde bij de unicorns gevoegd, naast Axelera AI, General Intuition en Nearfield Instruments. Het jaar 2026 is rijk aan unicorns. Welke andere bedrijven behoren tot deze prestigieuze groep met miljardenwaarderingen?

Net als het uitgieten van een emmer, zo haalde CuspAI, opgericht door de Nederlander Max Welling en de Brit Chad Edwards, 450 miljoen dollar op voor het versnellen van materiaalonderzoek met AI. Dit financieringsbedrag verhoogt de bedrijfswaarde naar 2,6 miljard dollar, waarmee CuspAI de status van unicorn bereikt.

Ondanks dat het hoofdkantoor in Cambridge ligt en het formeel een Brits bedrijf is, brengt de betrokkenheid van een Nederlandse oprichter toch een stukje nationale trots met zich mee. CuspAI sluit aan bij de groeiende lijst van bedrijven die snel een miljardenstatus bereiken buiten de beurs om.

Max Welling neemt zijn plaats in binnen een illustere groep ondernemers die grote investeerders aantrekken, resulterend in miljardenwaarderingen. Hoewel het hier om een papieren waarde gaat, zolang er geen beursnotering is en de aandelen vrijelijk verhandeld kunnen worden, blijft de waardering in handen van een selecte groep investeerders.

Het investeringsgeld lijkt in 2026 echter rijkelijk te vloeien, met meerdere grote financieringsrondes. Tot op heden hebben we dit jaar al vier nieuwe Nederlandse unicorns mogen verwelkomen, dus de lijst die gedeeltelijk gebaseerd is op de unicorn lijst van CB Insights, zal waarschijnlijk nog langer worden.

De Nederlandse unicorns zijn onder andere:

General Intuition: 2,3 miljard dollar

Een klein moment voor CuspAI bereikte General Intuition, opgericht door Pim de Witte en Iggy Harmsen, de unicornstatus door een investering van 320 miljoen dollar. Deze AI-onderneming, die een waardering van 2,3 miljard dollar kreeg, gebruikt data uit videogames om AI-modellen te trainen voor ruimtelijk inzicht, nuttig voor het aansturen van robots en drones. De Witte, die eerder Medal.tv oprichtte, een platform voor het opslaan van videogamefragmenten, ziet deze data nu als een waardevolle bron in het AI-tijdperk. Hoewel de Witte in de VS woont en werkt, is General Intuition juridisch gezien gevestigd in Nijmegen.

Nearfield Instruments: 1,4 miljard euro

In juni, een vruchtbare maand voor Nederlandse unicorns, trad Nearfield Instruments toe tot deze elitegroep. Deze spin-off van TNO, opgericht in 2016 door Hamed Sadeghian en Roland van Vliet, haalde 330 miljoen euro op en zag zijn bedrijfswaarde stijgen naar 1,4 miljard euro. Nearfield Instruments ontwikkelt metrologie- en inspectiesystemen voor chipfabrikanten, vergelijkbaar met hoe een platenspeler de groeven van een vinylplaat aftast.

Axelera AI: meer dan 1 miljard dollar

Begin 2026 wist de Eindhovense chipfabrikant Axelera AI 250 miljoen dollar op te halen, wat de waardering van het bedrijf op ‘meer dan 1 miljard dollar’ bracht. Axelera, geleid door CEO en medeoprichter Fabrizio Del Maffeo, ontwikkelt energiezuinige chips voor AI-toepassingen op lokale apparaten, zoals camera’s en smartphones, en streeft naar minder afhankelijkheid van grote datacenters en Nvidia-processoren. Sinds de oprichting in 2021 heeft Axelera meer dan 450 miljoen dollar opgehaald en zijn klantenbestand verdrievoudigd.

Framer: 2 miljard dollar

Koen Bok en Jorn van Dijk, die ooit hun startup Sofa aan Facebook verkochten en een tijd in Silicon Valley werkten, zijn terug in Nederland met hun nieuwe succes: Framer. Met deze software kan men zonder programmeerkennis professionele websites bouwen. Na een eerdere financieringsronde haalden Bok en Van Dijk in augustus 2025 100 miljoen op tijdens een Series D-ronde, wat de waarde van Framer op 2 miljard dollar bracht, ruim voldoende voor een unicornstatus.

Remote: 3 miljard dollar

Job van der Voort en Marcelo Lebre zijn sinds 2021 lid van de Nederlandse unicorn-club met Remote, een scaleup die het aannemen en betalen van medewerkers in het buitenland regelt. Bij de laatste grote financieringsronde in 2022 werd hun bedrijf gewaardeerd op 3 miljard dollar. Remote is een wereldwijd bedrijf met investeerders uit Silicon Valley, maar Van der Voort brengt nog steeds zijn kinderen met de bakfiets naar school in Assendelft voordat hij aan het werk gaat.

DataSnipper: 1 miljard dollar

DataSnipper, een softwareplatform voor accountants, haalde in februari 2024 100 miljoen dollar op, wat de waardering van het bedrijf op precies 1 miljard dollar bracht. Opgericht in 2018 door Jonas Ruyter, Kai Bakker, en Maarten Alblas, en met Vidya Peters als CEO sinds 2023, automatiseert hun platform accountantswerk met AI. DataSnipper wordt nu gebruikt door alle grote accountancyfirma’s en grote bedrijven in 125 landen, met in totaal 600.000 gebruikers.

Mews: 2,5 miljard dollar

Mews, een aanbieder van hotelmanagementsoftware opgericht door Matthijs Welle en Richard Valtr, haalde een maand na DataSnipper 110 miljoen dollar op, waarmee de waarde van het bedrijf steeg naar meer dan 1 miljard dollar. Na enkele megarondes, waaronder een in januari die 300 miljoen dollar opleverde, bereikte Mews een waardering van 2,5 miljard dollar. Hoewel het bedrijf oorspronkelijk in Praag begon, is het nu deels gevestigd in Amsterdam, waar ongeveer honderd mensen werken. Welle heeft ambitieuze plannen en streeft ernaar om de komende tien jaar een decacorn te worden.

Bunq: 1,8 miljard dollar

Bunq, de neobank opgericht door Ali Niknam, bereikte de unicornstatus in 2021 toen een Series A-ronde met het Britse Pollen Street Capital het bedrijf waardeerde op 1,6 miljard euro. Niknam had tot dan toe al meer dan 100 miljoen euro in zijn bank gestoken. In 2023 haalde het bedrijf nog eens 100 miljoen euro op bij bestaande aandeelhouders, met een overeengekomen waardering van 1,65 miljard euro. Bunq, nu met 22 miljoen gebruikers, maakte in 2025 22,4 miljoen euro winst en is een van de weinige neobanken die winstgevend is.

Backbase: 2,5 miljard euro

Jouk Pleiter bracht zijn bedrijf Backbase, een ontwikkelaar van banksoftware, naar unicornstatus in de zomer van 2022. Ondanks de terughoudendheid van investeerders in die periode, wist Backbase 120 miljoen euro op te halen bij het Amerikaanse Motive Partners, die het Nederlandse bedrijf waardeerden op 2,5 miljard euro. Pleiter, die het bedrijf in 2003 begon, heeft de extra financiering vooral gebruikt om te groeien in een snel digitaliserende bankensector. Backbase heeft nu een jaaromzet van meer dan 350 miljoen dollar en meer dan 120 banken als klant.

Picnic: 3 miljard euro

Picnic, de online supermarkt opgericht door Michiel Muller, is de Nederlandse unicorn die verreweg het meeste geld heeft opgehaald bij investeerders, met in totaal ruim 1,9 miljard dollar. Bij de laatste financieringsronde, eind 2025, investeerden bestaande aandeelhouders nog eens 430 miljoen euro, wat het bedrijf waardeerde op 3 miljard euro. Picnic, dat nu ook actief is in Frankrijk en Duitsland, haalt nog maar 55 procent van zijn omzet van 1,9 miljard euro uit Nederland. In Nederland boekte Picnic voor het eerst een positieve operationele winst (ebitda) van 4 miljoen euro.

Bird: 3,8 miljard dollar

Bird, voorheen bekend als Messagebird, beheert wereldwijd sms-, mail- en ander berichtenverkeer voor bedrijven, zoals de notificatieberichten bij het inloggen op Netflix of Uber. Oprichters Adriaan ‘Mollie’ Mol en Robert Vis begonnen met Bird in 2011, en na deelname aan de Amerikaanse accelerator Y Combinator brak het bedrijf door in de VS. In oktober 2020 maakte een financieringsronde van 200 miljoen dollar Bird een unicorn, en een half jaar later haalde Vis zelfs nog eens 800 miljoen dollar op. In 2025 probeerde Vis tevergeefs zijn beursgenoteerde collega CM.com over te nemen. Ondanks enkele ontslagrondes, waarbij het aantal werknemers daalde van 800 naar 165, blijft de netto omzet van Bird groeien en winstgevend.

Mollie: 6,5 miljard dollar

Mollie, de payment provider opgericht door Adriaan Mol, bereikte rond dezelfde tijd als Bird een hoge waardering op de kapitaalmarkt. In september 2020 maakte een investeringsronde van 90 miljoen euro het bedrijf meer dan een miljard dollar waard. In juni van het volgende jaar investeerden Blackstone, EQT en andere grote namen 665 miljoen euro in Mollie, wat leidde tot een waardering van 5,4 miljard euro, in (zwakke) dollars ruimschoots meer dan 6 miljard.

De waardering van startups veranderde sterk tussen 2020 en 2021 en de jaren daarna. Tot een nieuwe ronde investeerders bereid is om de prijzen bekend te maken waartegen ze instappen, blijft het gissen hoe ruim Mollie zijn unicornstatus nog kan waarmaken.

Commure: 7 miljard dollar

Als afsluiter nog een paar unicorns die, net als CuspAI, niet volledig Nederlands zijn, maar wel Nederlandse oprichters hebben. We kijken naar Silicon Valley waar Diede van Lamoen vorig jaar nog 200 miljoen ophaalde voor Commure, actief in gezondheidssoftware. Het bedrijf biedt een cloudplatform voor zorg-apps en heeft de afgelopen jaren regelmatig tientallen miljoenen dollars opgehaald. Van Lamoen is niet meer operationeel betrokken bij Commure, maar zit nog wel in de raad van bestuur. In mei volgde een financieringsronde van 70 miljoen dollar, maar tegen een indrukwekkende waardering van 7 miljard dollar.